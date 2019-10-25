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25 жовтня 2019, пʼятниця, 20:17 4 Документ
Політика 2019-10-25T20:47:21+03:00
Українські Новини
Група депутатів Київради просить Президента звільнити Кличка

Група депутатів Київради просить Президента звільнити Кличка

Киевсовет. Фото: nashkiev.ua
Киевсовет. Фото: nashkiev.ua

Депутати Київської міської ради звернулися до Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з вимогою очистити столицю від корупції.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

У відкритому листі, який опублікували на своїх сторінках у соціальній мережі Facebook депутати Київради Ілля Сагайдак та Сергій Гусовський, зазначено, що після приходу нової влади в країні відбулися позитивні зрушення в законодавчому полі та гілках влади. Однак Києвом продовжують керувати люди, які не захищають інтереси суспільства, а використовують бюджет для власного збагачення.

"Результатом такого "господарювання" є хаотична забудова, транспортний колапс, жахлива екологія і застаріла система ЖКГ", – зазначили депутати.

За їх словами, боротьбу з корупцією в країні необхідно починати зі столиці.

"Ми звертаємося до вас з проханням негайно втрутитися в ситуацію, виконати покладені на вас законом зобов'язання, щоб ліквідувати корупційний консенсус і запустити процес оновлення та перезавантаження влади в столиці", – закликали автори листа.

У зв'язку з цим, вони перерахували 5 пунктів, з якими звернулися до представників влади:

  1. Вжити заходів щодо ліквідації корупційного консенсусу в управлінні Києвом.
  2. Розглянути подання Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2019 року про звільнення Кличка з посади голови КМДА і прийняти відповідне рішення.
  3. На засіданні комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянути лист мера Києва Віталія Кличка про розпуск Київради і призначення позачергових виборів депутатів Київради.
  4. Після цього невідкладно ініціювати внесення змін до порядку денного пленарного засідання 2-ї сесії Ради про включення зазначеного питання.
  5. Публічно відзвітувати про результати проведення перевірки стану виконавської дисципліни в Київській міськдержадміністрації, а копію письмового звіту направити до НАБУ.

Документ підписали 18 депутатів Київради.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада прийняла закон "Про столицю", згідно якого мер Києва більше не є автоматично головою Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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