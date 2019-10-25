25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців"

25 жовтня 2019 року, 16:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців". Спікери: Анатолій Крайнов, ветеран АТО, командир розвідки групи "Купол"; Ігор Оваденко, ветеран АТО; Олександр Василенко, ветеран АТО. Акредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal