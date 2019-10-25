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  • 25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців"
25 жовтня 2019, пʼятниця, 12:17 22
Прес-центр 2019-10-25T12:19:59+03:00
Українські Новини
25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидці

25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців"

25 жовтня 2019 року, 16:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців".

Спікери:

  • Анатолій Крайнов, ветеран АТО, командир розвідки групи "Купол";
  • Ігор Оваденко, ветеран АТО;
  • Олександр Василенко, ветеран АТО.

Акредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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25.10.19 16:00 Прес-конференція: "Обставини загибелі Віктора Дектярьова позивний "Сенсей" - свідчення очевидців" 12:17
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