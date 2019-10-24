Україна домовилася про безвіз з ще однією країною на Карибському морі

Міжурядову угоду про скасування візових вимог між Україною і Домініканою набуває чинності вже 13 листопада.

Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Заяць в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Угода передбачає, що громадяни України і громадяни Домінікани можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Також угодою передбачені безкоштовні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні Україна та Еквадор підписали угоду про скасування візового режиму, тим самим зробивши Еквадор двадцять першою країною Латинської Америки, яка відкрила двері для українців. Також у вересні на сесії ООН Колумбія домовилися про взаємне скасування візових вимог з Україною.

Нагадаємо, Зеленський під час візиту до Японії закликав їх владу ввести безвізовий режим для українців напередодні Олімпіади-2020.