підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 жовтня 2019, четвер, 17:44 23
Зовнішня політика 2019-10-24T19:30:03+03:00
Українські Новини
Україна домовилася про безвіз з ще однією країною на Карибському морі

Україна домовилася про безвіз з ще однією країною на Карибському морі

Безвізовий режим, Латинська Америка, Домініка, МЗС
Прапор Домінікани. Фото: freepik
Прапор Домінікани. Фото: freepik

Міжурядову угоду про скасування візових вимог між Україною і Домініканою набуває чинності вже 13 листопада.

Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Заяць в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Угода передбачає, що громадяни України і громадяни Домінікани можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Також угодою передбачені безкоштовні довгострокові візи для перебування понад 90 днів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні Україна та Еквадор підписали угоду про скасування візового режиму, тим самим зробивши Еквадор двадцять першою країною Латинської Америки, яка відкрила двері для українців. Також у вересні на сесії ООН Колумбія домовилися про взаємне скасування візових вимог з Україною.

Нагадаємо, Зеленський під час візиту до Японії закликав їх владу ввести безвізовий режим для українців напередодні Олімпіади-2020.

Більше новин про: Безвізовий режим Латинська Америка Домініка МЗС

Архів
Новини
Кошти з нового тарифу АТ "Хмельницькгаз" підуть на відновлення газових мереж та підвищення безпеки доставки газу 19:24
Захист оскаржив арешт Гладковського 19:13
Туман в Чорнобильській зоні відчуження. Фото: Dronarium Україна
Фото дня: моторошний київський туман дістався до Чорнобильської зони 19:01
У п'ятницю в Києві патріоти будуть пікетувати канал Медведчука 18:55
Розбещує молодь і рекламує нечисть: У Рівному заборонили пропаганду Хелловіна 18:50
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
Депутати вимагають проведення консультацій з Єврокомісією по законопроектам щодо змін на ринку електроенергії 12:39
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
Депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценка, - Кошкіна 08:19
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok