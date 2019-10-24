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24 жовтня 2019, четвер, 15:54 157
Судова влада 2019-10-24T16:01:56+03:00
Українські Новини
Депутати Європарламенту виступили за незалежність української судової системи

Депутати Європарламенту виступили за незалежність української судової системи

Страсбург, судова система, Судова реформа, Європарламент
Україна-Європа: діалог про правосуддя. Фото: capital.ua
Україна-Європа: діалог про правосуддя. Фото: capital.ua

2 жовтня в Страсбурзі (Франція) в будівлі Європейського парламенту під час конференції "Україна - Європа: діалог про правосуддя" депутати Європарламенту заявили, що політичний тиск на суддів в Україні є неприпустимим, і влада повинна зробити все, щоб надати судовій системі справжню незалежність.

Про це повідомило інтернет-видання "Капітал".

Як зазначалося під час зустрічі, українські реалії часів президентства Петра Порошенка виділяють Україну серед європейських країн тим, що Президент намагався власноруч контролювати всі органи, в тому числі й судову систему. Заради цього оточення глави держави чинило тиск на суддів.

Це, як уточнив представник української делегації голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк, стало однією з причин того, що реформа абсолютно не виправдала покладених на неї надій.

Суддя Вовк під час виступу підкреслював, що головним елементом ефективної та справедливої ​​судової системи є незалежність суду від влади і політичних сил.

Про те, що втручання в судову систему України є на даний час головною її проблемою, сказав і колишній суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Володимир Колесниченко.

За словами Колесніченка, судову систему в Україні необхідно організувати так, щоб вона "законодавчо мала кордони від посягання на її незалежність". На його думку, необхідно створити умови, в яких суддя зможе приймати свої рішення на підставі закону.

Для цього, як говорилося під час розмови, Україна, зокрема, повинен виконувати норму Консультативної ради європейських суддів, викладену у Висновку №17/2014 року, про те, що "звільнення з посади судді не повинно бути наслідком одних лише незадовільних результатів оцінки", а також рекомендації Групи держав проти корупції Ради Європи GRECO про скасування ст. 375 Кримінального кодексу України, яка використовується як засіб тиску на суддів і підриває незалежність судової влади, про що також на національному рівні постійно вказується в щорічному звіті Вищої ради правосуддя про стан незалежності суддів України.

Те, що говорили представники української делегації, підтримав євродепутат Петрас Аустревічус, який зазначив, що "влада повинна зосередитися на забезпеченні незалежності роботи інститутів".

Європейські парламентарії висловили повну підтримку Україні в її прагненні створити чесний і незалежний суд.

"В Україні є всі умови, щоб створити чесне, неупереджене правосуддя, зокрема, навіть за цим столом є люди, які хочуть цього і у яких досить професіоналізму для здійснення необхідних реформ", - зазначив євродепутат Вітольд Ващиковський.

Європейські депутати розповіли про те, що багато країн Європи подолали той шлях, яким повинна пройти Україна. Досягти прогресу реально. Але для того, щоб створити систему справедливого правосуддя, реформою повинні займатися професіонали, досвідчені фахівці, яких потрібно звільнити від політичного тиску. Лише за дотримання цих умов можна розраховувати на створення справедливих, чесних і неупереджених судів.

На завершення конференції сторони домовилися підписати Меморандум про подальшу співпрацю заради побудови справедливого судового устрою в Україні.

На конференції були присутні євродепутати Натан Хілл (Великобританія), Вітольд Ващиковський (Польща), Ришард Чарнецький (Польща), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина), Міхал Сімецькій (Словаччина), Мирослав Радаковський (Словаччина), Петрас Австревічус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Іварс Іябс (Латвія), Андрій Кубілюс (Литва) і Здзіслав Марек Красноденбський (Польща), народні депутати України - Олексій Жмеренецький та Ірина Венедиктова, судді - Павло Вовк, Володимир Колесниченко, Павло Горбасенко, правозахисники - Сергій Кльоц та Анна Свириденко, експерт із залученню інвестицій Тимур Чмерук, а також громадські активісти.

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