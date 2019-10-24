Довіра українців до Зеленського знизилася ще більше

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 66%, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", 69% респондентів довіряють волонтерам, 67% - ветеранам АТО. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Серед представлених в переліку державних і громадських інститутів найбільше респонденти довіряють волонтерам (69%) і ветеранам АТО (67%), найменше - органам прокуратури (15%) і судам (14%).

При цьому серед опитаних Президенту довіряють 66% респондентів - це істотне зниження рейтингу, якщо порівнювати сьогоднішній рейтинг президента Зеленського з його рейтингом від 19 квітня - перед другим туром президентських виборів. Тоді за нього готові були проголосувати 72,2% респондентів.

Крім цього, 65% респондентів довіряють армії, 56% - церкви, 48% - громадським організаціям.

Мерам / сільським головам довіряють 47% опитаних, Національної гвардії - 46%, уряду - 45%, Верховній Раді - 44%, місцевим ЗМІ - 43%, загальнонаціональним ЗМІ - 41%, Службі безпеки України - 38%, обласним державним адміністраціям - 31%, Національній поліції - 32%, Державній прикордонній службі - 29%, Державному бюро розслідувань - 23%, податковим органам - 20%, митним органам - 19%, Національному антикорупційному бюро - 16%, Національному агентству з питань протидії корупції - 15%.

Опитування проводилося з 19 по 22 жовтня серед 2 500 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2%.

Під час президентства Володимира Зеленського він зробив кілька спірних заяв, які могли вплинути на його рейтинг - масові протести проти "формули Штайнмайєра ", а також кілька суспільно спірних заяв - таких як введення касових апаратів для малого бізнесу, відкриття ринку землі і різке підвищення ставок ренти на залізорудну сировину майже у 5 разів.

Як повідомляли Українські Новини, ще у вересні, згідно з опитуванням соціологічної служби Центру Разумкова, 75% респондентів довіряли Збройним силам, при цьому Зеленському довіряли 70%.

Більшість українців вважають, що новій владі не вдається поліпшити ситуацію в країні.