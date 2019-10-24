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24 жовтня 2019, четвер, 12:48 22
Політика 2019-10-24T15:00:03+03:00
Українські Новини
Ткаченко створює депутатські об'єднання "Новий Київ" у Київраді і у Верховній Раді

Ткаченко створює депутатські об'єднання "Новий Київ" у Київраді і у Верховній Раді

Олександр Ткаченко

Депутати Верховної Ради розпочали створення міжфракційного об’єднання задля виведення Києва з кризи. Про це повідомив народний депутат України Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. Також він наголосив, що на депутати Київради, зі свого боку, анонсували об’єднання в депутатську групу "Новий Київ". 

"Я радий, що в Київраді знайшлися люди, які готові публічно створити реальну опозицію до все ще діючої влади в місті і відкрито заявити про те, що у місті бардак. Це хороший приклад для нас, депутатів у Верховній Раді. Ми почали створення міжфракційного об’єднання, очевидно, що з такою ж самою назвою "Новий Київ". Я провів розмови з багатьма депутатами Слуги народу та інших фракцій і отримав їхню підтримку. Думаю, наступного тижня про таке міжфракційне об’єднання буде оголошено", - повідомив Олександр Ткаченко.

За його словами, управлінський безлад та зловживання з бюджетними коштами мають отримати оцінку правоохоронців.

"У Києві сьогодні туман, і він найкраще передає стан, в якому перебуває місто. У нас є мер, який навіть не спромігся витратити більше половини бюджету Києва на соціально-економічний розвиток – той напрямок, який найбільше вимагає інвестицій. Кілька мільярдів гривень з міського бюджету тримає на депозитах. А те, що витрачав, йшло друзям, котрі зараз знаходяться під вартою і, сподіваюсь, що деякі інші друзі так само там опиняться", - вважає народний депутат. 

Також, за словами Олександра Ткаченка, має бути запущено реальне перезавантаження влади у столиці, щоб повною мірою реалізувати міське самоуправління.

"Ми прийняли в першому читанні Закон про столицю для того, щоб запустити механізм оновлення міста, і щоб на нових виборах місто мало реальні повноваження самоврядної столиці. І ми доведемо справу до кінця", - підкреслив Ткаченко.

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