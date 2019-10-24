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  • Зеленського викрили у брехні та маніпуляціях на прес-марафоні: де сказав неправду
24 жовтня 2019, четвер, 08:51 23
Політика 2019-10-24T10:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленського викрили у брехні та маніпуляціях на прес-марафоні: де сказав неправду

Зеленського викрили у брехні та маніпуляціях на прес-марафоні: де сказав неправду

Президент, Правда, Володимир Зеленський, Прес-марафон, Брехня
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

10 жовтня відбувся рекордний прес-марафон Президента Володимира Зеленського. Під час прес-марафону Зеленський озвучував не більше 1 факту в годину. З них 6 містили маніпуляції, перебільшення або були відверто неправдивими. Ще шість заяв - правда. Про це повідомляє VoxCheck.

Правдивими були слова Зеленського:

  • про політику безпекової допомоги Україні від США;
  • про налагодження відносин з Польщею;
  • про непричетність депутатів "Слуги народу" до законопроекту про легалізацію медичного канабісу;
  • про умови МВФ щодо встановлення ринкової ціни на газ для населення;
  • про не підтримку продажу сільгоспземель іноземцям 80% населення;
  • про те, що закон про особливий статус Донбасу буде діяти до 31 грудня 2019 року.

Не пройшли перевірку заяви:

  • про соціологічні дані частини населення, яке бажає закінчити війну (Зеленський називає цифру 89%, журналісти зазначають, що жодне з опитувань соціологічних компаній, які є у вільному доступі, не мають таких цифр);
  • про те, що США вже ввели санкції проти "Північного потоку-2" (видання зазначає, що проект санкцій тільки схвалив комітет Сенату США. Ще потрібно схвалення Палати представників і Президента)
  • про те, що Данія підтримує українську сторону в питанні будівництва російського газопроводу (журналісти відзначають, що тут перебільшення, тому що Данія поки утримується від остаточної відповіді);
  • про зменшення ціни на газ для населення з приходом нової влади (ціни почали знижувати ще у квітні під час правління уряду Гройсмана);
  • маніпулятивним була відповідь про повернення українців з-за кордону з приходом нової влади (згідно з річними даними Держстату, міграційне сальдо зростало і в 2017 і 2018 роках);
  • про бюджет РНБО і бюджет на безпеку і оборону президент перебільшив, назвавши неправдивою інформацію, що в проекті бюджету закладено 28 млрд грн на РНБО. Зеленський також зазначав, що велика частина цієї суми повернулася в Міністерство оборони.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський проводив прес-марафон 14 годин, в два рази побивши світовий рекорд.


Також Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос.

Тим часом Зеленський заявив, що у нього немає часу навіть на перукарню.

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