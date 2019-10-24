Зеленського викрили у брехні та маніпуляціях на прес-марафоні: де сказав неправду

10 жовтня відбувся рекордний прес-марафон Президента Володимира Зеленського. Під час прес-марафону Зеленський озвучував не більше 1 факту в годину. З них 6 містили маніпуляції, перебільшення або були відверто неправдивими. Ще шість заяв - правда. Про це повідомляє VoxCheck. Правдивими були слова Зеленського: про політику безпекової допомоги Україні від США; про налагодження відносин з Польщею; про непричетність депутатів "Слуги народу" до законопроекту про легалізацію медичного канабісу; про умови МВФ щодо встановлення ринкової ціни на газ для населення; про не підтримку продажу сільгоспземель іноземцям 80% населення; про те, що закон про особливий статус Донбасу буде діяти до 31 грудня 2019 року. Не пройшли перевірку заяви: про соціологічні дані частини населення, яке бажає закінчити війну (Зеленський називає цифру 89%, журналісти зазначають, що жодне з опитувань соціологічних компаній, які є у вільному доступі, не мають таких цифр); про те, що США вже ввели санкції проти "Північного потоку-2" (видання зазначає, що проект санкцій тільки схвалив комітет Сенату США. Ще потрібно схвалення Палати представників і Президента) про те, що Данія підтримує українську сторону в питанні будівництва російського газопроводу (журналісти відзначають, що тут перебільшення, тому що Данія поки утримується від остаточної відповіді); про зменшення ціни на газ для населення з приходом нової влади (ціни почали знижувати ще у квітні під час правління уряду Гройсмана); маніпулятивним була відповідь про повернення українців з-за кордону з приходом нової влади (згідно з річними даними Держстату, міграційне сальдо зростало і в 2017 і 2018 роках); про бюджет РНБО і бюджет на безпеку і оборону президент перебільшив, назвавши неправдивою інформацію, що в проекті бюджету закладено 28 млрд грн на РНБО. Зеленський також зазначав, що велика частина цієї суми повернулася в Міністерство оборони. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський проводив прес-марафон 14 годин, в два рази побивши світовий рекорд. Також Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос. Тим часом Зеленський заявив, що у нього немає часу навіть на перукарню.