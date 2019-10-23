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23 жовтня 2019, середа, 22:10 10
Верховна Рада і партії 2019-10-23T22:47:29+03:00
Українські Новини
Дубинський під поліграфом розповів, що не бере хабарі за законопроекти

Дубинський під поліграфом розповів, що не бере хабарі за законопроекти

поліграф, детектор брехні, Олександр Дубинський, Давід Арахамія, перевірка на поліграфі
Дубинський проходить поліграф. Фото: Страна
Дубинський проходить поліграф. Фото: Страна

Сьогодні, 23 жовтня, відбулася перевірка на поліграфі депутатів від "Слуги народу" Давида Арахамії і Олександра Дубинського, під час якої останній заявив, що не бере хабарі за будь-які законопроекти та їх блокування. Про це повідомляє "Страна".

Так, перевірка депутатів на детекторі брехні проходить в прямому ефірі, на який запросили журналістів.

Наголошується, що Дубинський заперечує, що отримував 30 або 50 тисяч доларів за блокування закону.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента наполягає на тому, щоб всі депутати партії у фінансовому комітеті Ради пройшли детектор брехні.

Також у понеділок, 28 жовтня, депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" збирають у 18:30 в центрі "Парковий" біля будівлі парламенту. Керівництво фракції має намір обговорити виступ Євгена Шевченка на російському телебаченні, скандал з депутатом Медяником та ситуацію в комітеті фінансів.

Раніше "Слуга народу" хотіла перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.

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