підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 жовтня 2019, середа, 20:01 4
Президент 2019-10-23T20:18:27+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів про підготовку до розведення сил в Золотом і Петровському

Зеленський розповів про підготовку до розведення сил в Золотом і Петровському

Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Розведення сил
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Петровському і Золотому на Донбасі, де бойовики порушують режим тиші, проводиться підготовка до розведення сил. Про це глава держави розповів в інтерв'ю "Сегодня".

Так, Зеленський зазначив, що розведення сил у Станиці Луганській, Петровському і Золотому та узгодження "формули Штайнмайера" було умовою проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки". В Станиці Луганській розведення вже відбулося.

"Зараз йдуть підготовчі моменти до розведення в Петровському і Золотому. Там розведення не відбувається через порушення режиму тиші, але я думаю, що все обов'язково буде, і наступним кроком буде зустріч у "нормандському форматі". Іншої інформації я не знаю", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, нещодавно бойовики обстріляли позиції ООС на ділянці розведення сил.

Також в Золоте були відправлені додаткові сили поліції.

Раніше, після того, як Тристороння контактна група в Мінську підписала "формулу Штайнмайєра" на Донбасі почався процес розведення військ

Більше новин про: Володимир Зеленський війна на Донбасі Розведення сил

Архів
Новини
Зеленський розповів про підготовку до розведення сил в Золотом і Петровському 20:01
Богдан розповів послам "Великої сімки", що Зеленський не бачить підстав для повернення Приватбанку Коломойському 19:36
У Луганській області повернули воду майже 80 тис. жителів 19:05
Україна має обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території, - Сивохо 18:53
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС
У Чорнобильській зоні сталася пожежа 18:40
більше новин
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
Новим заступником міністра з розвитку громад призначать звільненого екс-главу ДАБІ, який перебуває під слідством, - ЗМІ 17:12
Світові модельєри заговорили про шкоду штучного хутра через його шкідливий вплив на екологію 13:25
більше новин
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Вибух на Пушкінській. Фото: 24 канал
Вибух у центрі Києва: граната вибухнула в руках ветерана АТО "Сенсея" 11:19 Доповнено
Субсидіанти платитимуть за комуналку більше 12:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok