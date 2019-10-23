Зеленський розповів про підготовку до розведення сил в Золотом і Петровському

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Петровському і Золотому на Донбасі, де бойовики порушують режим тиші, проводиться підготовка до розведення сил. Про це глава держави розповів в інтерв'ю "Сегодня".

Так, Зеленський зазначив, що розведення сил у Станиці Луганській, Петровському і Золотому та узгодження "формули Штайнмайера" було умовою проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки". В Станиці Луганській розведення вже відбулося.

"Зараз йдуть підготовчі моменти до розведення в Петровському і Золотому. Там розведення не відбувається через порушення режиму тиші, але я думаю, що все обов'язково буде, і наступним кроком буде зустріч у "нормандському форматі". Іншої інформації я не знаю", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, нещодавно бойовики обстріляли позиції ООС на ділянці розведення сил.

Також в Золоте були відправлені додаткові сили поліції.

Раніше, після того, як Тристороння контактна група в Мінську підписала "формулу Штайнмайєра" на Донбасі почався процес розведення військ