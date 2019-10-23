Через туман обмежили роботу семи морських портів

Адміністрація морських портів (АМПУ) обмежила роботу 7 портів через густий туман.

Про це йдеться в повідомленні на сайті адміністрації, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на лоцманське підводку обмежені порти "Миколаїв", "Ольвія", "Скадовськ" та "Південний".

Також у портах "Одеса", "Рені" і "Херсон" обмежено вантажні операції із зерновими. Рух суден Бузько-Дніпровсько-Лиманському і Херсонському морськими каналами закрито.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського скасував 4 рейси і перенаправив в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) ще 6 рейсів 23 жовтня у зв'язку з густим туманом.

Раніше "Борисполі" припинили обслуговування в терміналах аеропорту. Відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин і на його території почали працювати рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що на території терміналу 3, причалу № 17 морського торгового порту Одеської області стався вибух, в якому постраждали люди.