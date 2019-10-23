При Зеленському "смотрящих" не буде, це я вам гарантую, - Тищенко

Депутат Верховної Ради, заступник фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заперечує інформацію про те, що його планують зробити новим "смотрящим" по Києву і гарантує, що при президенту Зеленському "смотрящих» не буде.

Про це він повідомив в коментарі Українським Новинам.

"Слово "смотрящий" в нашій команді не існує і ми проти цього. У мене ця інформація викликає тривогу, але тим не менш дає розуміння, хто придумав цю новину. Це ті люди, які і створювали інститут "смотрящих". По-перше, це повна неправда. Дурниці. Мабуть автор цієї інформації більше знає, ніж ті люди, яких він перераховував. Однозначно видно, що ця інформаційна стаття замовна. Всім не подобається моя позиція вільної людини. Я прийшов у владу тільки для того, щоб змінити країну на краще і тому зрозуміло, що комусь це не подобається. Комусь не подобається моя позиція під час голосування. Останнім часом, незважаючи на те, що у мене немає ніяких яхт, заводів і так далі, але все, що я чую про себе - все висмоктується з пальця" , - сказав Тищенко.

За його словами, "смотрящі" повинні піти в минуле разом з попередньою владою, при якій вони і працювали.

"При Порошенку було дуже багато "смотрящих" і ми всі про це чудово знаємо. При президенті Зеленському "смотрящих" не буде. Це я Вам гарантую", - зазначив нардеп.

Також він розповів, що Андрій Єрмак є помічником президента щодо міжнародних питань і ніякого відношення до Києва не має.

"Про який Києв може йти мова? Людина займалася питаннями полонених і ми прекрасно знаємо результат її роботи ", - додав парламентар.

Він повідомив, що за родом діяльності проводить зустрічі з різними посадовцями.

"Ми ж всі в одній партії, ми ж всі одна команда. Ми всі особисто один одного знаємо. Ми займаємося однією програмою військових, одним законом про присвоєння статусу учасника бойових дій, співавтором якого я є. Це ж велика робота. Проводяться спільні наради і у нас велика команда", - сказав нардеп.

"Тищенко - дуже зручна мішень. Придумуються якісь історії, страшилки і так далі і це все на рівні "знаю - не знаю, чув - не чув" ... Кому сьогодні вигідно розхитувати ситуацію в країні? Кому вигідно, щоб в країні був хаос і Україна була слабкою країною? Це вигідно тим силам і людям, які не бачать Україну потужною державою, незалежною і заможною країною ", - упевнений депутат.

Він додав, що пропозиції стати "смотрящим" йому та іншим членам команди не можуть надходити апріорі.

"Ми найпрозоріша команда. У нас немає секретів і темників. У нас все на поверхні. Навіщо нам чіпляти якісь ярлики? Такого не буде ніколи. І не буде такої пропозиції. Навіть якщо така пропозиція могла б надійти, я б мандат народного депутата просто викинув. Якби хтось навіть про це мені заїкнувся. Це, по-перше. По-друге, я прийшов в політику чистою і порядною людиною і збираюся таким же і залишитися через 5 років ", - підкреслив депутат.

Він зазначив, що готовий до будь-яких звинувачень на свою адресу, якщо вони дозволять йому змінити країну на краще.

"Але, брехня все-одно залишається брехнею ", - резюмував Тищенко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Тищенка планують зробити новим "смотрящим" по столиці.

Тищенко попросив захисту у поліції після дотику двох жінок-підприємиць на мітингу.

Тищенко виграв вибори в 219 окрузі в Києві.