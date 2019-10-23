Український експорт сталі в США різко обвалився у 3-му кварталі через мито Трампа

В 3-му кварталі 2019 року українські металургійні підприємства різко скоротили поставки готової металопродукції до Сполучених Штатів Америки (США). У порівнянні з 2-м кварталом поставки впали в 2,6 рази.

Про це повідомив бізнес-портал uaprom.info.

За даними митної статистики, падіння експорту відбулося за всіма товарними позиціями та склало 32,1 тис. тонн, тоді як кварталом раніше цей показник був на рівні 84,1 тис. тонн. При цьому в серпні відвантаження української металопродукції до США практично припинилися, склавши символічні 2,6 тис. тонн.

Як зазначає президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, поставки української сталі до США знизилися істотно: майже в 2,5-3 рази з листового прокату, в десятки разів по трубах.

"Той обсяг сталі, який зараз поставляється на американський ринок, вкрай незначний. Він набагато менше, ніж Україна могла б постачати у США. Це тим більше важливо, оскільки зараз світова економіка сповільнюється, попит на сталь падає, і тому критично важливо боротися за кожну тонну експортних поставок", - вважає Каленков.

За його словами, основною причиною такого скорочення стала дія 25-відсоткового мита на імпорт сталі, що введено адміністрацією Президента США Дональда Трампа.

"Низка країн отримали індивідуальні квоти, в межах яких вони можуть безмитно постачати продукцію до США. Я думаю, що Україна теж може претендувати на такий підхід США як стратегічний партнер", - уточнив президент "Укрметалургпрома".

Каленков вважає, що Україна може ініціювати відновлення переговорів з представниками США про послаблення дії квоти для українських металургів. "Укрметалургпром" вже звернувся до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства із проханням почати діалог з цього приводу з Офісом торгівельного представника США.