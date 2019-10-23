Бойко назвав злочином проти народом відкриття ринку землі без референдуму

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко під час зустрічі з аграріями, які працюють у фермерському господарстві в Житомирській області, в середу, 23 жовтня, заявив, що ухвалення закону про відкриття ринку землі без проведення референдуму є злочином перед народом України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"У нас є абсолютно чітке розуміння, якщо планується законопроект про ринок землі, то, перш за все, необхідно, щоб він був відпрацьований не з Світовим банком, не з міжнародними фінансовими спекулянтами, а з українськими фермерами. Не кулуарно, як це відбулося 18 жовтня на засіданні Аграрного комітету. Розуміючи, що збираються приїхати люди з регіонів, що інші фракції проти, вони перенесли засідання комітету з 14:30 на 8:30 ранку, щоб зібрати лише своїх представників (народні депутати від фракції "Слуга народу"). Коли почався скандал, коли всі фракції стали проти цього законопроекту, окрім "Слуги народу", і стало зрозуміло, що зараз буде заблокована Рада, а з регіонів уже їхали люди до Києва, щоб взяти у кільце цю Раду і не випускати депутатів, які планували ухвалювати цей закон, то вони злякалися та перенесли засідання комітету на невизначений термін", – сказав Бойко.

Співголова фракції ОПЗЖ підкреслив, що лише після рішення, прийнятого на загальнонаціональному референдумі, можна відкривати ринок землі.

"Земля – це останнє, що залишилося у людей. І без референдуму приймати рішення про відкриття ринку землі – це злочин перед власним народом. Є приклади, як такі законопроекти приймалися в інших країнах. Є хороші приклади, є погані, але люди повинні розуміти, що приймає парламент. Є законопроект авторства нашої партії, зареєстрований у Верховній Раді, яким забороняється зняття мораторію на купівлю-продаж землі без встановлення результатів загальнонаціонального референдуму. І ми будемо наполягати, щоб він був розглянутий. Ми не дозволимо цим комедійним акторам під влади приймати рішення на догоду транснаціональним корпораціям, а не українському народу. У нас буде жорстка боротьба за українську землю, готуйтеся все, щоб її відстоювати, тому що інакше залишимося без землі", – підкреслив Бойко.