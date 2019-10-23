Заяви про реприватизацію є політичним популізмом, що вдарить по приватизації-2020, – ЗМІ

Заявивши про реприватизацію телекомунікаційної компанії "Укртелеком", Фонд державного майна (ФДМ) України проявив політичну недалекоглядність, оскільки це завдасть удару по великій приватизації, що запланована на 2020 рік.

Про це йдеться в матеріалі "Небезпечна зв'язок: хто виграє і програє від реприватизації "Укртелекому".

У матеріалі зазначається, що заяви про повернення в державну власність "Укртелекому" - це політичний популізм і недалекоглядність керівництва ФДМ, яке не поспішає відмовлятися від ініціатив своїх попередників.

"Експерти нарікають на недалекоглядних держчиновників з ФДМУ, які з шаленим завзяттям кинулися виконувати спущене ще за попередньої влади завдання, що видане з прицілом на політичні дивіденди. А оскільки ніхто не дав відбій, чиновники ліниво відіграють старий сценарій, бездумно, за інерцією", - йдеться в матеріалі.

Крім того, автор підкреслив, що дискусії про реприватизацію ставлять під загрозу успіх великої приватизації, що запланована владою на 2020 рік. Оскільки інвестори будуть дуже консервативно оцінювати вартість українських активів, які у них можуть якось відібрати.

"Це гра на пониження з боку потенційних покупців державних підприємств, які виставлені на продаж у рамках великої приватизації, яку оголсив Президент Зеленський. Особливо для покупців держбанків, "Укрзалізниці" та "Укрпошти". На тлі повернення "Укртелекому" іноземні інвестори будуть дуже консервативно оцінювати вартість українських активів. Що добре для місцевих досвідчених мисливців за дешевим держмайном, але погано для України й кожного українця", - вказано в матеріалі.

На думку автора, реприватизація "Укртелекому" загрожує країні не лише прямими збитками, але й втратою репутації - інвестори не прийдуть до країни, в якій відбирають продані активи. Тому влада може забути про плани залучити 50 млрд доларів інвестицій на найближчі 5 років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів, а ризик націоналізації раніше проданих підприємств додатково відлякує інвесторів. Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку "Укртелеком", стосовно якого ФДМ зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів.