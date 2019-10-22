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22 жовтня 2019, вівторок, 19:57 32
Верховна Рада і партії 2019-10-22T21:30:01+03:00
Українські Новини
У "Слуги народу" допускають перевірку членів своєї фракції на поліграфі

У "Слуги народу" допускають перевірку членів своєї фракції на поліграфі

поліграф, Слуга народу, перевірка на поліграфі

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук допускає перевірку членів фракції парламенту на поліграфі (детекторі брехні).

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Остаточне рішення щодо використання поліграфа буде прийнято після консультацій з психологами і криміналістами. Ми повинні розуміти, чи можливо коректне використання такого обладнання в цій ситуації", - написала Кравчук.

Депутат зазначила, що керівництво "Слуги народу" зустрінеться з однопартійцями - членами комітету з питань фінансів, податкової та митної політики для вислуховування їхніх позицій.

Раніше журналісти повідомляли, що депутати від фракції не підтримали на засіданні вищевказаного комітету рекомендацію до прийняття законопроекту №2047-д про скасування необхідності внесення інформації та отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості з допомогою платних електронних майданчиків.

Ініціаторами законопроекту є 31 депутат від фракцій "Слуга народу" та "Голос".

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК знайшло порушення в звітах "Слуги народу", "Опозиційної платформи", "Батьківщини" і "Голоси".

Тим часом депутат від "Слуги народу" міг втрутитися в роботу прокуратури: розпочато розслідування.

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