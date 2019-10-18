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18 жовтня 2019, пʼятниця, 17:26 10
Президент 2019-10-18T18:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленському дозволили пограти з молотком в парламенті в Латвії

Зеленському дозволили пограти з молотком в парламенті в Латвії

Парламент, Президент України, Латвія, Зеленський

У соціальних мережах активне обговорення викликало нове відео з Президентом України Володимиром Зеленським, який під час робочого візиту до Латвії побував у залі засідань сейму, сів на місце голови і став грати з молотком.

Відео з Президентом України опублікували на YouTube-каналі.

На кадрах видно, як український лідер питає одного з парламентаріїв, якою стороною молотка слід бити, а потім спробував вдарити ним.

Як повідомляли "Українські Новини", в Офісі Президента з третьої спроби вдалося правильно вгадати, в яку ж саме з країн Балтії збирається дати офіційний візит Президент та переплутали Латвію з Литвою. Після інциденту Зеленський подарував співробітникові Офісу атлас, крім чого SNN-фахівець отримав стягнення.

Раніше Офіс Президента переплутав столицю Канади та повідомив, що збираєтсьяв в Торонто. Через це віце-спікер Верховної Ради та уповноважений екс-Президента Петра Порошенка з Донбасу Ірина Геращенко посміялася над конфузом Зеленського, але при цьому вона сама раніше осоромилася зі світовими столицями

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