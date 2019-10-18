Зеленському дозволили пограти з молотком в парламенті в Латвії

У соціальних мережах активне обговорення викликало нове відео з Президентом України Володимиром Зеленським, який під час робочого візиту до Латвії побував у залі засідань сейму, сів на місце голови і став грати з молотком.

Відео з Президентом України опублікували на YouTube-каналі.

На кадрах видно, як український лідер питає одного з парламентаріїв, якою стороною молотка слід бити, а потім спробував вдарити ним.

https://www.youtube.com/watch?v=vgyNQaY2uxk" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли "Українські Новини", в Офісі Президента з третьої спроби вдалося правильно вгадати, в яку ж саме з країн Балтії збирається дати офіційний візит Президент та переплутали Латвію з Литвою. Після інциденту Зеленський подарував співробітникові Офісу атлас, крім чого SNN-фахівець отримав стягнення.

Раніше Офіс Президента переплутав столицю Канади та повідомив, що збираєтсьяв в Торонто. Через це віце-спікер Верховної Ради та уповноважений екс-Президента Петра Порошенка з Донбасу Ірина Геращенко посміялася над конфузом Зеленського, але при цьому вона сама раніше осоромилася зі світовими столицями