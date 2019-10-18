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18 жовтня 2019, пʼятниця, 08:55 4
Судова влада 2019-10-18T08:56:59+03:00
Українські Новини
Валерій Макеєв: чи буде накладено вето на закон, що руйнує державність?

Валерій Макеєв: чи буде накладено вето на закон, що руйнує державність?

Валерій Макеєв. Фото: facebook.com/vmakeev1
Валерій Макеєв. Фото: facebook.com/vmakeev1

У середу, 16 жовтня 2019 р., народні депутати прийняли у другому читанні президентський законопроект №1008 про діяльність органів суддівського врядування. ("Закон України №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування").

Як секретар Національної Спілки Журналістів України, відповідальний за судовий захист прав журналістів на професійну діяльність, маю висловити глибоке занепокоєння  руйнацією значимої складової державності в Україні – Судової Влади. Шкодую, що депутати так і не дослухалися до закликів міжнародних експертів, у тому числі – представництва ЄС та Ради Європи, щодо неприпустимості цілої низки контраверсійних положень проголосованого Радою законопроекту. При тотальному дефіциті суддівського корпусу, надмірним перевантаженням  суддів справами, які роками очікують на розгляд, цілком логічним та очікуваним було б прийняття закону щодо збільшення суддівського корпусу ( у т.ч. у Верховній Раді), а аж ніяк про його руйнацію. Зменшення кількості суддів ВР  б’є, насамперед, по всіх громадянах України, які звертаються за вирішенням своїх проблем до суду. Нівелюється конституційне право на доступ до правосуддя.

Разом з тим, показовим є і процес прийняття такого законопроекту № 1008: жодна правка (серед яких було багато слушних!) від депутатів, які не входять до фракції партії "Слуга Народу", не пройшла. Це також не припустимо, та вказує на те, що разом із судовою гілкою влади руйнується і законотворча.

Наскільки зруйнована "четверта гілка влади" - будемо з’ясовувати на Парламентських Слуханнях щодо стану Свободи Слова в Україні, які заплановано на 6 листопада 2019 року.

Щиро шкодую, що депутати "не почули", ані думок експертів, ані палкої промови голови Верховного Суду Валентини Данішевської  перед парламентаріями, яка намагалась зупинити депутатів від здійснення непоправної помилки: "Судова гілка влади розпуску не підлягає…19,5 тисяч ув’язнених чекають на судове рішення, 4 млн. громадян України щорічно звертаються до судів, 2 тисячі суддів не вистачає у судовій системі і не лише перезавантаження Верховного суду вплине на стабільність судової системи".

Наразі, черговий тест для найвищої посадової особи в державі: чи буде накладено вето на закон, що руйнує державність?

Зрозуміло, що Президент і "Монобільшість" - це єдина команда. Та має знайтись щирий у своїх прагненнях до чистоти світу хлопчинка, який вигукне: "Men han har jo ikke noget paa" ( в оригіналі)) - "А король то – голий!" ( тут я – про закон № 1008, який "голий" та недолугий і не має право на життя).

Невиправний романтик,

в очікуванні рішучого ВЕТО від Президента,

Секретар Національної Спілки Журналістів України

Валерій Макеєв
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