У Верховній Раді розглянуть звернення журналістів щодо тиску на ЗМІ з боку Шевцова та Дегрик

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова розгляне звернення журналістів щодо тиску на засоби масової інформації з боку заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова та його дружини Олени Дегрик. Про це під час засідання комітету у середу, 16 жовтня, заявив його голова Нестор Шуфрич.

"Треба звернутися до комітету. Якщо звернення буде, ми його розглянемо", - заявив Нестор Шуфрич.

Євген Шевцов фігурує у скандалах, пов’язаних із утисками свободи слова та переслідуванням журналістів. Все почалося влітку 2018-го, коли Шевцов намагався потрапити на керівні позиції до Державного бюро розслідувань. Журналісти з’ясували, що у роботі комісії було виявлено порушення, а прізвища деяких кандидатів були заздалегідь узгоджені.

Згідно з іншими розслідуваннями журналістів, Шевцов і його дружина Олена Дегрик ведуть розкішний образ життя та займаються бізнесом, який є забороненим в Україні, а також виводять нелегальні гроші за кордон, зокрема до РФ.

Наприкінці липня 2019 року Печерський районний суд Києва за позовом Шевцова заблокував 18 інтернет-сайтів, що публікували критичні матеріали про топ-поліцейського та його дружину, зокрема blogs.korrespondent.net, Enigma, informator.news та інші. Своє рішення суддя Сергій Вовк мотивував тим, що ці медіа фігурують у справі про вимагання та виступають у якості "речових доказів".

У зв’язку із тиском Шевцова на журналістів на поліцейського звернули увагу в ДБР. Голова бюро Роман Труба пообіцяв дослідити діяльність поліцейського.

"Я поцікавлюся, в кого таке кримінальне провадження, і буду спілкуватися з прокурором, щоб визначив це провадження за слідчими ДБР", - заявив Труба під час брифінгу 10 жовтня.