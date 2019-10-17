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17 жовтня 2019, четвер, 10:54 11
Судова влада 2019-10-17T13:00:03+03:00
Українські Новини
Заступник начальника полииции Закарпаття "погорів" на хабарі

Заступник начальника полииции Закарпаття "погорів" на хабарі

Хабар. Фото: freepik
Хабар. Фото: freepik

Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника Ужгородського міського відділу Головного управління Національної поліції у Закарпатській області за підозрою в отриманні $3 тис. і 5 тис. гривень хабара від підприємця.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав щомісячну виплату від приватного підприємця, який займається заготівлею лісоматеріалів, у розмірі 5 тис. гривень за нестворення штучних перешкод у підприємницькій діяльності.

За 3 тис. доларів він пообіцяв посприяти у закритті кримінального провадження, відкритого щодо дружини підприємця за внесення недостовірних відомостей в документи (ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу).

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Попередня кваліфікація - 3 ч. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня набув чинності закон, що дозволяє НАБУ та ДБР прослуховування. Раніше чиновник в Житомирській області відключив всій вулиці газ, щоб йому дали хабар, а СБУ вдалося затримати голову за хабар під час отримання $1,5 тис. від фермера у Волинській області.

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