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17 жовтня 2019, четвер, 10:41 5
Верховна Рада і партії 2019-10-17T10:41:02+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає звіту міністра енергетики про підготовку до опалювального сезону

Платформа Бойка вимагає звіту міністра енергетики про підготовку до опалювального сезону

Опозиційна платформа - За життя готова проголосувати за всі законопроекти, які необхідні для своєчасного початку опалювального сезону. Про це заявив журналістам у парламенті народний депутат Сергій Льовочкін, інформує персональний сайт політика.

"Під час години уряду в парламенті ми хочемо поцікавитися в міністра енергетики, як іде підготовка до опалювального сезону, до якого залишилися лічені дні", - сказав Сергій Льовочкін.

За словами політика, Опозиційна платформа - За життя внесла на розгляд парламенту необхідні законопроекти  щодо справедливого формування тарифів та вирішення проблеми заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, станом на початок опалювального сезону заборгованість за житлово-комунальні послуги становить 52 мільярди гривень.

Більше новин про: Кабінет Міністрів України Опалювальний сезон Сергій Льовочкін Опозиційна платформа ‒ За життя

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