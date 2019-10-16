Кабмін Гончарука не контролює "Центренерго" та енергетику в цілому, – Марунич

Кабінет міністрів під керівництвом Олексія Гончарука, а також міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища під керуванням Олексія Оржеля не контролюють ситуацію в енергетиці, зокрема навколо державної енергогенеруючої компанії "Центренерго". Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Він нагадав, що раніше на питання про схеми навколо "Центренерго" і можливої залежності топ-менеджменту компанії від Ігоря Коломойського, президент Володимир Зеленський заявив, що це сфера компетенції прем'єр-міністра Гончарука. І пообіцяв запитати про це у глави уряду.

"Але мабуть, у комунікації двох перших осіб щось пішло не так і від прем'єра Гончарука нічого не чутно про "Центренерго". Ба більше, судячи з подій, які там відбуваються, уряд взагалі не контролює ситуацію не тільки на цьому об'єкті, але і в енергетиці в цілому", - написав експерт.

Зокрема, він навів приклад "скандальної поправки" голови комітету ВР з питань ПЕК Андрія Геруса, яка дозволила імпортувати електроенергію з Росії в інтересах феросплавних заводів Ігоря Коломойського. "Мовчки проковтнули і не подавились. А це питання нацбезпеки", - зазначив Марунич.

"Топ-менеджмент "Центренерго" – колишні службовці Саші Януковича – Кабмін затвердив, не моргнувши оком. Заступник Оржеля з вугілля – Ковалевський (став заступником буквально сьогодні) – людина взагалі з настільки каламутним минулим (чи то від Іванющенка, то від Курченко, то від Аркаллаєва і Троня), що навіть бувалі кадровики уряду дивувалися, як його в принципі подали. І нічого, пройшло як по маслу", - додав він.

"Так от у мене питання: у нас взагалі є прем'єр-міністр? Міністр енергетики? Вони здатні вести незалежну політику – або тільки за вказівкою Коломойського можуть працювати? Якщо Зеленський ще не поставив ці питання, то давайте поставимо всі разом: Кабмін взагалі контролює ситуацію на "Центренерго"? Або його віддали в оренду на 100 років вперед?Чи будуть прийняті стосовно керівництва компанії якісь дисциплінарні заходи за щомісячні збитки на рівні 200 млн грн? Кабмін погоджував контракти на постачання вугілля через прокладки Коломойського і продаж електроенергії за заниженим тарифом його ж заводам – або Гончарука з Оржелем просто ставлять перед фактом? Постачання та імпорт електроенергії з РФ це вже торгівля на крові чи ні?", - написав Марунич.

Він поставив ще низку питань, пов'язаних із збитками "Центренерго" і нарощуванням боргів перед шахтарями, скасуванням банкрутства і "майбутнім "переформуванням" пулу кредиторів" "Кабмін все тримає під контролем або спостерігає зі сторони як в реаліті-шоу?" - запитує експерт.

"Які регіони будуть відключені першими, коли "Центренерго" остаточно гавкнется, буде загнано в збитки і зупиниться? Який "план Б" у уряду Гончарука на цей рахунок?", - додав він.

"Тільки щось здається, що питання залишаться без відповіді по зрозумілій причині", - резюмував він.