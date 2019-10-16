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16 жовтня 2019, середа, 14:59 191 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-10-16T15:02:07+03:00
Українські Новини
Дані Speedtest від Ookla: швидкість мобільного інтернету в Україні зросла, Київстар є лідером

Дані Speedtest від Ookla: швидкість мобільного інтернету в Україні зросла, Київстар є лідером

Міжнародна компанія Ookla, якій належить сервіс Speedtest, проаналізувала майже 1,6 млн тестів швидкості мобільного інтернету в Україні, що були зроблені користувачами у другому та третьому кварталах 2019 року*. Про це йдеться в повідомленні компанії.

За рік у мережі Київстар показник швидкості Speed Score зріс до 20.7, тоді як у 2018 році він був 16.32. Цей показник найвищий серед мобільних операторів України. Він включає дані про швидкість завантаження (Download) та передачі (Upload) даних незалежно від стандарту (як 4G, так і 2/3G), що дозволяє отримати усесторонні результати тестування.   

Також у компанії Ookla відзначили, що середня швидкість завантаження мобільного інтернету в Україні зросла до 20,9 Мбіт/c, у порівнянні з 16.17 Мбіт/c у 2018 році. Середня швидкість завантаження у мережі Київстар також зросла до 22.4 Мбіт/c. Це пов'язано зі значним збільшенням кількість абонентів Київстар, котрі перейшли з 3G на швидкісний 4G. Їх загальна кількість вже перевищила 7,5 млн осіб.

Результати нового дослідження в Україні доступні за цим посиланням.

Нагадаємо, що Ookla є лідером з тестування та аналізу швидкості фіксованого та мобільного інтернету. Щодня завдяки застосунку користувачі у всьому світі проводять понад 10 млн тестів. Тому Ookla має найбільшу кількість даних для аналізу доступності та ефективності фіксованого та мобільного інтернету.

*Методологія досліджень від Ookla детально описана на сайті компанії за цим посиланням.
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