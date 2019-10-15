На даху історичної будівлі на Майдані почали демонтувати незаконну надбудову

Надбудова на будівлі на Майдані. Фото: Країна

Надбудова на будівлі на Майдані. Фото: Країна

Комунальне підприємство "Київблагоустрій" розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій на даху будівлі на Майдані Незалежності за адресою Софіївська, 1.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Комунальне підприємство "Київблагоустрій" за підтримки поліції, почало демонтаж незаконно зведених конструкцій", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що будинок на вул. Софіївська, 1 не є пам'ятником, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам'ятки національного значення пам'ятки ЮНЕСКО.

Міські служби з 29 серпня намагалися отримати доступ до об'єкта, однак їм його не надали.

У повідомленні підкреслюється, що місто не отримало ніякого сприяння Державної архітектурно-будівельної інспекції в реагуванні на незаконне будівництво.

В даний момент департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Києві здійснює перевірки для з'ясування винних в інциденті і розміру шкоди місту.

За результатами перевірок і за висновками комісії відповідний позов буде направлено до суду.

Як раніше повідомляли Українські Новини, у Києві на даху житлового будинку на Майдані Незалежності, в якому розташований ресторан McDonalds, з'явилася цегляна надбудова.

Раніше поліція затримала трьох активістів за демонтаж конструкцій на Майдані Незалежності