На даху історичної будівлі на Майдані почали демонтувати незаконну надбудову

Комунальне підприємство "Київблагоустрій" розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій на даху будівлі на Майдані Незалежності за адресою Софіївська, 1.\r\nПро це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n"Комунальне підприємство "Київблагоустрій" за підтримки поліції, почало демонтаж незаконно зведених конструкцій", - йдеться в повідомленні.\r\nУ ньому наголошується, що будинок на вул. Софіївська, 1 не є пам'ятником, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам'ятки національного значення пам'ятки ЮНЕСКО.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМіські служби з 29 серпня намагалися отримати доступ до об'єкта, однак їм його не надали.\r\nУ повідомленні підкреслюється, що місто не отримало ніякого сприяння Державної архітектурно-будівельної інспекції в реагуванні на незаконне будівництво.\r\nВ даний момент департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Києві здійснює перевірки для з'ясування винних в інциденті і розміру шкоди місту.\r\nЗа результатами перевірок і за висновками комісії відповідний позов буде направлено до суду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк раніше повідомляли Українські Новини, у Києві на даху житлового будинку на Майдані Незалежності, в якому розташований ресторан McDonalds, з'явилася цегляна надбудова.\r\nРаніше поліція затримала трьох активістів за демонтаж конструкцій на Майдані Незалежності