Львів вирішив встановити камери відеоспостереження в електротранспорті з-за нанесення злодієм ножового поранення чоловікові у салоні трамвая

Львів вирішив встановити камери відеоспостереження в електротранспорті з-за нанесення кишеньковим злодієм ножового поранення чоловікові у салоні трамвая N8 13 жовтня близько 16:30.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"трамваї № 8 чоловік отримав ножове поранення, був госпіталізований. "Львівелектротранс" просить львів'ян допомогти встановити особу нападника", - йдеться в повідомленні.

За даними міськради, у всіх кабінах водіїв встановлені камери відеоспостереження, незабаром камери будуть встановлені також в салонах рухомого складу.

"В найближчі дні очікуємо комплекти відеоспостереження для тестування в салонах рухомого складу. Також проводимо додаткові інструктажі з водіями та контролерами щодо дій у випадках виявлення зловмисника в громадському транспорті", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 45-річний чоловік побачив як злодій-кишеньковий злодій скоїв крадіжку з сумки жінки і повідомив їй про це.

Зловмисник наніс йому удар ножем у груди, після цього вийшов з трамвая на найближчій зупинці і зник.

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні.

Ведеться розслідування.

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