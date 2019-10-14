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14 жовтня 2019, понеділок, 18:53 6
Політика 2019-10-14T18:54:48+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко вимагає відставки прем'єр-міністра за виступ на "Сокирі Перуна"

Платформа Бойко вимагає відставки прем'єр-міністра за виступ на "Сокирі Перуна"

Олексій Гончарук. Фото взято з сайту ОПЗЖ
Олексій Гончарук. Фото взято з сайту ОПЗЖ

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає відставки прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у зв'язку з тим, що він виступав на концерті ультраправої групи "Сокира Перуна".

Про це йдеться в заяві партії, розміщеній на офіційному сайті політсили.


"Виступ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука на концерті нацистського гурту "Сокира Перуна", відкрито демонструє фашистську символіку, – це або боягузтво напередодні праворадикальних антиурядових акцій, або демонстрація прихильності прем'єра Гончарука нацистських ідей. У будь-якому випадку такий прем'єр країні не потрібен і повинен бути відправлений у відставку. Нинішня влада Зеленського – Гончарука вже заявила, що має намір душити малий і середній бізнес новими податками, продовжувати політику тарифного геноциду, розпродати українську землю, стратегічні підприємства і обслуговувати інтереси МВФ", - йдеться в повідомленні.

Також у партії заявили, що Зеленський та Гончарук не здатні принести мир в Україну "виступами перед фашистами, заграванням з радикалами і екстремістами роздають індульгенції на вчинення нових злочинів, таких як "справа Стерненко".

"Відверто пронацистські погляди і дії прем'єра Гончарука – сигнал про гарантії недоторканності для злочинців і нацистів-радикалів і одночасно сигнал для всіх міжнародних партнерів України, зокрема МВФ, США, ЄС і фонд Сороса, про істинний зміст нинішньої української Зе-влади. За неповагу до українського народу, який переміг фашизм у Великій Вітчизняній війні, за саботаж мирного процесу на Донбасі, демонстрацію підтримки фашистських націонал-радикальних організацій "Опозиційна платформа – За життя" вимагає негайної відставки прем'єра з фашистськими поглядами. Гончарука – у відставку!", - висловилися в партії.
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