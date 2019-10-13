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13 жовтня 2019, неділя, 18:51 5
Суспільство 2019-10-13T19:00:01+03:00
Українські Новини
На Покрова українців чекає бабине літо до +24

На Покрова українців чекає бабине літо до +24

Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

14 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, температура вночі +9...+20 градусів, вдень +20...+22 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1..+6, вдень +12..+17.

У Моршині без опадів, температура вночі +7..+9, вдень +21..+23.

У Трускавці без опадів, температура вночі +7..+9, вдень +21..+23.

У Сваляві без опадів, температура вночі +8..+10, вдень +22..+24.

Північні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +7..+12, вдень +18..+23.

Центральні області - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +6...+11, вдень +16..+21.

Східні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +7..+12, вдень +18..+23.

Південні області - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +8..13, вдень +17..+22.

Крим - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +7..+12, вдень +18..+23.

Ялта - без опадів, температура вночі +8..+10, вдень +19..+21.


Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли, чи похолоднішає після свят.

Також синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень. Очікуються два бабиних літа і сніг.

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