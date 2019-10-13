На Покрова українців чекає бабине літо до +24

14 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, температура вночі +9...+20 градусів, вдень +20...+22 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +1..+6, вдень +12..+17.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +7..+9, вдень +21..+23.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +7..+9, вдень +21..+23.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +8..+10, вдень +22..+24.\r\nПівнічні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +7..+12, вдень +18..+23.\r\nЦентральні області - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +6...+11, вдень +16..+21.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСхідні області - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +7..+12, вдень +18..+23.\r\nПівденні області - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +8..13, вдень +17..+22.\r\nКрим - невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +7..+12, вдень +18..+23.\r\nЯлта - без опадів, температура вночі +8..+10, вдень +19..+21.Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли, чи похолоднішає після свят.Також синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень. Очікуються два бабиних літа і сніг.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n