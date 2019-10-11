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11 жовтня 2019, пʼятниця, 13:38 5
Транспорт 2019-10-11T14:00:02+03:00
Українські Новини
Проїзд у тролейбусах Миколаєва подорожчає

Проїзд у тролейбусах Миколаєва подорожчає

Тролейбус.
Тролейбус.

Миколаївська міська рада вирішила підвищити вартість проїзду в тролейбусах і трамваях на 66%, або на 2 гривні до 5 гривень/поїздка.

Відповідне рішення було прийнято в п'ятницю у виконавчому комітеті міськради, передають Українські Новини.

З 16 членів виконкому 12 проголосували "за" і 4 "проти". За словами керівника комунального підприємства "Миколаївелектротранс", нинішній тариф (3 гривні) нерентабельний, а підвищення тарифу поліпшить ситуацію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дніпро підвищив вартість проїзду у тролейбусах і трамваях на 50% до 6 гривень/поїздка з 3 серпня. Раніше прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду Харківською міськрадою. Заступник мера Харкова з питань інфраструктури міста Євген Водовозов заявив, що Харківська міськрада не може виконати в короткі терміни постанови суду про призупинення дії нових тарифів.

Раніше подорожчав проїзд у харківському метро на 60%.

Також виконавчий комітет Криворізької міської ради (Дніпропетровська область) підвищив вартість проїзду у міських маршрутних таксі на 16,6%, або на 1 гривню до 7 гривень за поїздку з 16 січня.

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