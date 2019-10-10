З приводу незалежності людини, яка зараз очолює "Центренерго" - це питання до прем'єра, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з приводу незалежності Володимира Потапенка, який очолює "Центренерго", треба питати у прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це Зеленський сказав в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"З питання незалежності людини, яка зараз очолює "Центренерго" - це питання до прем'єр-міністра і я можу його про це запитати. З приводу того, чи незалежна це людина, хто її туди завів і чи захищає він інтереси держави", - сказав Президент.



Він додав, що особисто з т.в.о. гендиректора енергогенеруючої компанії "Центренерго" Володимиром Потапенко не знайомий, а бачив його лише на енергетичній нараді.



"З питання професіонал він чи ні - це питання до прем'єр-міністра, з питання звільнення цієї людини, якщо він щось не те робить або не самостійний - це також питання до прем'єр-міністра, я у нього запитаю", - сказав Зеленський.



Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Ігор Коломойський у кулуарах Ялтинської європейської стратегії, відповідаючи на запитання про своє ставлення до теперішнього керівництва "Центренерго" зазначив, що Потапенко виконує хорошу роботу при підготовці "Центренерго" до опалювального сезону.



Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що питання про призначення Потапенко на посаду директора обговорювалося в уряді, але не знайшло підтримки, і що це призначення нібито лобіювалося Коломойським.



У вересні Кабінет Міністрів погодив призначення тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора "Центренерго" Володимира Потапенка.



Наглядова рада "Центренерго" 26 червня звільнила з посади виконуючого обов'язки генерального директора Петра Кравця і призначила замість нього Потапенко.



Раніше Потапенко обіймав посаду заступника директора з капітального будівництва ТОВ "Збагачувальна фабрика "Теплогорська".

В 2018 році "Центренерго" скоротила чистий прибуток в 3,8 рази, або на 1,392 млрд гривень до 499,127 млн гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.



До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України. 78,289% акцій компанії належить державі в особі Фонду державного майна.



"Центренерго" входить в список держкомпаній, що підлягають приватизації.



Апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги у справі про банкрутство "Центренерго" 15 жовтня.