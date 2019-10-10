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10 жовтня 2019, четвер, 14:01 7
Президент 2019-10-10T15:30:03+03:00
Українські Новини
Ми не персонал, що обслуговує США, - Зеленський про стосунки з Трампом

Ми не персонал, що обслуговує США, - Зеленський про стосунки з Трампом

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube

Президент Володимир Зеленський у відповіді на питання про послуги для США з боку України запевнив, що нічого такого не надавалось і не буде.

Про це він повідомив в ході прес-марафону в четвер, передають Українські Новини.

"При всій повазі до Сполучених Штатів, ми не обслуговуючий персонал політики США. Ми незалежна країна", - заявив Зеленський.

Він також додав, що в пріоритеті у нього зміцнення відносин між Україною та США, а не їх втрата. Відповідно, втягувати Україну в ситуацію з Трампом величезна помилка для обох країн.

"Ми не вибираємо сторону в цьому питанні, оскільки ні на цивільному, ні на законодавчому рівні ми не маємо права впливати на будь-які вибори в будь-якій країні", - коментує Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 24 вересня Трамп дозволив оприлюднити розсекречену запис розмови з Зеленським, публікацію якої дозволив Офіс Презиента України.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що і правда хотів стати всесвітньо відомим, але не завдяки скандалу з Президентом США Дональдом Трампом.

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