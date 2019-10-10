Ми не персонал, що обслуговує США, - Зеленський про стосунки з Трампом

Президент Володимир Зеленський у відповіді на питання про послуги для США з боку України запевнив, що нічого такого не надавалось і не буде.\r\nПро це він повідомив в ході прес-марафону в четвер, передають Українські Новини.\r\n"При всій повазі до Сполучених Штатів, ми не обслуговуючий персонал політики США. Ми незалежна країна", - заявив Зеленський.\r\nВін також додав, що в пріоритеті у нього зміцнення відносин між Україною та США, а не їх втрата. Відповідно, втягувати Україну в ситуацію з Трампом величезна помилка для обох країн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ми не вибираємо сторону в цьому питанні, оскільки ні на цивільному, ні на законодавчому рівні ми не маємо права впливати на будь-які вибори в будь-якій країні", - коментує Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 вересня Трамп дозволив оприлюднити розсекречену запис розмови з Зеленським, публікацію якої дозволив Офіс Презиента України.\r\nТакож Президент Володимир Зеленський заявив, що і правда хотів стати всесвітньо відомим, але не завдяки скандалу з Президентом США Дональдом Трампом.