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10 жовтня 2019, четвер, 13:26 13
Президент 2019-10-10T15:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський досі не звільнив Кличка, тому що "просто ще не звільнив"

Зеленський досі не звільнив Кличка, тому що "просто ще не звільнив"

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube

Президент Володимир Зеленський досі не звільнив главу КМДА Віталія Кличка і пояснив це тим, що він його "просто ще не звільнив". Про це він заявив в ході прес-марафону в четвер, передають Українські Новини.

"По-перше, кого я бачу (на посаді голови КМДА) – це моє особисте бачення, а по-друге, чому я його не звільнив ще не звільнив, я думаю про це, так"- сказав Президент Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що спілкувався раніше з мером Віталієм Кличком щодо поділу функцій мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і їх думки розділилися, так як мер проти.

Президент також підкреслив, що обов'язково зустрінеться з Кличком перед тим, як звільнити його з посади голови КМДА.

Як повідомляли Українські Новини, 4 вересня Кабінет Міністрів схвалив подання Зеленського на звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Кличко просить суд визнати незаконним подання Кабміну про його звільнення.

Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту прийняти за основу нову редакцію закону про столицю - законопроект №2143-3, що передбачає поділ посади мера і голови КМДА.

Кличко наполягає на громадському обговоренні законопроекту про розділення повноважень мера і голови КМДА і направлення його до "Венеціанської комісії".

А тим часом, Кличко хоче на третину підняти тариф на опалення вже цієї зими.

Повноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект.

Ткаченко подав декларацію на посаду голови КМДА.

Новим гендиректором "1+1" замість Ткаченко став Миєнко.

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