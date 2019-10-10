підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 жовтня 2019, четвер, 12:57 365
Президент 2019-10-10T13:30:02+03:00
Українські Новини
Президент виступив за врахування інтересів інвесторів у зеленій енергетиці

Президент виступив за врахування інтересів інвесторів у зеленій енергетиці

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним конструктивний діалог з компаніями, що інвестують у вітчизняний сектор виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (ВЕД). Про це він заявив під час прес-марафону 10 жовтня, інформує портал obozrevatel.com.

"Що стосується питання зеленого тарифу, я з ним іще розбираюся. Там дуже складна ситуація. Є контракти з багатьма компаніями, ми ж підписали контракти, а тепер ми кажемо: давайте змінювати тариф. Тому я думаю, що там проблема буде вирішена завдяки спілкуванню, спілкуванню з цими компаніями, які вже мають контракти. Але знайти треба нормальні тарифи, які є риночними" - вважає президент Зеленський.

Голова держави акцентував увагу Кабінету міністрів на необхідності підтримки плідних відносин із крупними інвесторами в українську відновлювану енергетику з метою стимулювання їх для подальших інвестицій.

"Я думаю, уряд знає, що ми не повинні втрачати відносини з компаніями, іноземними компаніями в тому числі, які вже мають контракти. Я думаю, вони вирішать це питання" - заявив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, затверджена Верховною Радою програма діяльності уряду передбачає залучення 50 млрд. дол. інвестицій протягом 5 років з метою забезпечення економічного зростання на 40%.

За останні 5 років в "зелену енергетику" України іноземні та вітчизняні інвестори вклали 2,5 млрд. євро.

Нагадаємо, 3 липня під час зустрічі з представниками ділових кіл в Торонто президент України Зеленський обіцяв створити в Україні одні з найкращих умов в світі для інвестування в зелену енергетику.

"Ми маємо намір їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур та посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє, тому зелена енергетика стане одним з ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки", - заявляв Президент України.

Більше новин про: Енергетика Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський

Архів
Новини
Зеленський досі не звільнив Кличка, тому що "просто ще не звільнив" 13:26
Не президентське це діло, - Зеленський про втручання в ситуацію з "112 Україна" 13:18
Шістьох зниклих в Атлантичному океані українців більше не шукають 13:18
Цінові обмеження на ринку електроенергії мають бути скасовані, - Єврокомісія 13:15
Зеленський готується до офіційного візиту в США і сподівається на візит Трампа в Україну 13:06
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч 10:44 Документ
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
При будівництві "корветів" для ВМС могли "відмити" мільйони держкоштів: ГПУ відкрила справу 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok