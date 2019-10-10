Президент виступив за врахування інтересів інвесторів у зеленій енергетиці

Президент України Володимир Зеленський вважає необхідним конструктивний діалог з компаніями, що інвестують у вітчизняний сектор виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (ВЕД). Про це він заявив під час прес-марафону 10 жовтня, інформує портал obozrevatel.com.

"Що стосується питання зеленого тарифу, я з ним іще розбираюся. Там дуже складна ситуація. Є контракти з багатьма компаніями, ми ж підписали контракти, а тепер ми кажемо: давайте змінювати тариф. Тому я думаю, що там проблема буде вирішена завдяки спілкуванню, спілкуванню з цими компаніями, які вже мають контракти. Але знайти треба нормальні тарифи, які є риночними" - вважає президент Зеленський.

Голова держави акцентував увагу Кабінету міністрів на необхідності підтримки плідних відносин із крупними інвесторами в українську відновлювану енергетику з метою стимулювання їх для подальших інвестицій.

"Я думаю, уряд знає, що ми не повинні втрачати відносини з компаніями, іноземними компаніями в тому числі, які вже мають контракти. Я думаю, вони вирішать це питання" - заявив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, затверджена Верховною Радою програма діяльності уряду передбачає залучення 50 млрд. дол. інвестицій протягом 5 років з метою забезпечення економічного зростання на 40%.

За останні 5 років в "зелену енергетику" України іноземні та вітчизняні інвестори вклали 2,5 млрд. євро.

Нагадаємо, 3 липня під час зустрічі з представниками ділових кіл в Торонто президент України Зеленський обіцяв створити в Україні одні з найкращих умов в світі для інвестування в зелену енергетику.

"Ми маємо намір їх покращувати за рахунок спрощення бюрократичних процедур та посилення захисту ваших інвестицій. Ми думаємо про майбутнє, тому зелена енергетика стане одним з ключових секторів для нашої економіки в найближчі роки", - заявляв Президент України.