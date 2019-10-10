Шевцовим зацікавилися у ДБР, - ICTV

Державне бюро розслідувань планує дослідити діяльність поліцейських, зокрема, заступника головного управління Нацполіції Євгена Шевцова. Про це йдеться у сюжеті програми "Надзвичайні новини" на телеканалі ICTV.

"Посадовець із Нацполіції свого часу подавав документи на конкурс у ДБР, але не отримав призначення після серії журналістських розслідувань про його статки та розкішне життя. Після його провалу у ДБР поліція відкрила кримінальні провадження, але не для того, щоб перевірити, звідки у копа такі гроші, а проти авторів публікацій. У них та навіть їх родичів почалися обшуки. Журналісти написали заяву у ДБР про використання слідчих органів для особистої помсти", - йдеться у телевізійному сюжеті.

Також журналісти процитували голову Державного бюро розслідувань Романа Трубу, котрий пообіцяв поцікавитися справою Шевцова.

"Я сьогодні поцікавлюся, в кого таке кримінальне провадження, і буду спілкуватися з прокурором, щоб визначив це провадження за слідчими ДБР", - заявив Роман Труба.

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Водночас адвокат Масі Найєм нагадав, що він вже подав заяву до ДБР про вчинення кримінального правопорушення з боку Шевцова, і за цією заявою відомство розпочало досудове розслідування #62019000000001420 від 16.09.2019.

"Крім того, близько місяця тому до ДБР було подано ще 9 заяв про вчинення кримінального правопорушення, включаючи заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України щодо зловживання владою або службовим становищем Шевцовим Є. На жаль, відомості до ЄРДР відповідно до вищевказаної заяви уповноваженими особами ДБР внесено не було. Наразі ми звернулись зі скаргою до суду на бездіяльність ДБР. Маю надію, що пан Арсен Аваков знає про дії Євгена Шевцова", - резюмував захисник.

Як повідомлялося, влітку минулого року заступник начальника Головного управління Національної поліції Євген Шевцов виграв конкурс на посаду керівника управління організації досудових розслідувань ДБР. Як з’ясували журналісти, у роботі комісії було виявлено порушення, а прізвища деяких кандидатів були заздалегідь узгоджені. Також Шевцова підозрюють у незаконному переслідуванні журналістів. Зокрема, за його вказівкою пройшли обшуки у будинку відомого вченого – професора Валерія Іванова через журналістську діяльність його сина Дениса, котрий проводив розслідування зловживань з боку правоохоронців. Також за позовом Євгена Шевцова Печерський суд у серпні цього року заблокував 18 інтернет-сайтів. Суддя Сергій Вовк мотивував своє рішення тим, що ці сайти фігурують у кримінальному провадженні як "речові докази".