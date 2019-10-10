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10 жовтня 2019, четвер, 11:30 283
Суспільство 2019-10-10T13:15:04+03:00
Українські Новини
Гірники Кривого Рогу зібралися на мітинг проти дій Верховної Ради

Гірники Кривого Рогу зібралися на мітинг проти дій Верховної Ради

Мітинг гірників.
Мітинг гірників.

Сьогодні, 10 жовтня, о 9 ранку у Кривому Розі розпочався мітинг, в якому брали участь працівники гірничодобувної і металургійної сфери, а також небайдужі городяни, які підтримують цілі зборів, повідомляє krnews.

Хоча люди зібралися під стінами міськради, їх протест спрямований не проти місцевої влади, а проти рішень, які приймає Верховна Рада України.

Вимога присутніх: "Скасувати практику розробки і впровадження ганебних законопроектів Верховної Ради України, що душать і блокують діяльність гірничо-металургійного комплексу країни. Зокрема, мова йде про "убивчий" проект Закону №1210-1".

Нагадаємо, нардепи готують для розгляду в Раді законопроекти 1210 і 1210-1, якими пропонується масштабно змінити підхід до формування бази оподаткування в Україні. Зокрема, автори ініціативи змінюють схему рентних платежів на видобуток залізної руди, за оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання тарифу в 4,5 разів.

Учасники акції заявляють, що підвищення рентної плати за видобуток залізної руди в Україні призведе до того, що вітчизняні гірничодобувні підприємства будуть поставлені в неконкурентне становище порівняно з іншими гравцями ринку.

Мітингувальники впевнені, що прийняття Закону №2110-1 призведе до скорочення робочих місць. Крім того, підприємствам доведеться скоротити, а то і зовсім згорнути всі соціальні та інвестиційні проекти, що позначиться не тільки на добробуті працівників гірничодобувної галузі, а і на життєдіяльності міст, в яких зосереджені такі підприємства.

В ході мітингу в Кривому Розі була підготовлена резолюція Президентові України. Наразі гірники збирають підписи, щоб відправити документ адресату.

Як повідомили організатори, мирна акція може перерости в безстроковий протест.

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