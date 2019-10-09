Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не затвердив кандидатуру заступника голови ГУ Нацполіції Євгена Шевцова, котрий переміг у конкурсі на заняття посади у ДБР, через сумніви у його професіоналізмі.

Про це Труба заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

"Одна з норм закону "Про державну службу" стосується надання керівнику установи організації чи підприємства права приймати рішення про непризначення переможця-кандидата на посаду. Підставою для непризначення (Шевцова – ред.) були можливі непрофесійні якості, і моє внутрішнє переконання щодо непрофесійності того чи іншого кандидата", - заявив Труба.

Він також заявив, що з’ясує в інших правоохоронних органах наявність кримінальних проваджень щодо Шевцова та наполягатиме на тому, щоб вони були передані до ДБР.

"Я сьогодні поцікавлюся, в кого таке кримінальне провадження, і буду спілкуватися з прокурором, щоб визначив це провадження за слідчими ДБР", - пообіцяв Роман Труба.

Нагадаємо, влітку минулого року заступник начальник Головного управління Національної поліції Євген Шевцовпереміг Шевцов переміг на посаду керівника управління організації досудових розслідувань ДБР. Як з’ясували журналісти, комісія діяла не самостійно, а деякі кандидатури були заздалегідь узгоджені. Також Шевцовфігурує у скандалах, пов’язаних з незаконним переслідуванням журналістів. Зокрема, він санкціонував обшуки у будинку професора Інституту журналістики Валерія Іванова – через розслідування, які проводив з приводу діяльності Шевцова його син Денис. Також за позовом Євгена Шевцова Печерський суд заблокував 18 Інтернет-сайтів. Суддя Сергій Вовк мотивував рішення тим, що ці сайти фігурують у кримінальному провадженні як «речові докази».