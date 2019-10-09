ДБР викликало Порошенко на допит у середу

Держбюро розслідувань викликало в середу на допит колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це журналістам повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

"Сьогодні його викликали на допит", - сказав Труба.

Допит запланований на 14:00.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР не готує підозра Порошенко.

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов попросив Генпрокуратуру написати запит в Панаму про 3 офшорах Порошенко. Також у дружини Чауса вилучили речові докази по справі про причетність Порошенко до вивезення екс-судді у Молдову.

Тим часом Порошенко найняв для свого захисту російського адвоката і заявив, що почув заклик Зеленського. Тим часом суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенко.

Також Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, у яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Після того, як Національне антикорупційне бюро допитало колишнього Президента Петра Порошенка, Генеральна прокуратура готує йому повідомлення про підозру.