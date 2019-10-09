Львівську тютюнову фабрику звинуватили у відмиванні 60 мільйонів гривень ПДВ, - ЗМІ

Журналіст Євген Плинський заявляє, що Львівська тютюнова фабрика через безтоварні операції за 8 місяців 2019 року відмила 60 млн грн ПДВ. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує портал unian.ua.\r\n"ЛТФ (Львівська тютюнова фабрика - ред.) виробляє сигарети і продає їх два рази, обидва нелегально. Перший раз за готівковий розрахунок - самі цигарки, без документів, генеруючи кеш і втрачаючи з поля зору податкової подальший шлях сигарет. Друга продаж - це продаж документів, але вже без самого товару. Документи купують конвертаційні центри, які продають їх "скрутчикам" ПДВ і замовникам обналічки", - пише Плинський.\r\nЯк стверджує журналіст, дана аналітична інформація раніше в деталях була надана заступнику голови ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області Оресту Вітику, але чиновник нібито її не використав.\r\n"Справа в тому, що працюючи з 2012 р. у Львівській обласній ДФС на різних посадах, пов'язаних з контролем підакцизних товарів, Орест Дмитрович прикривав нелегальну роботу Львівської тютюнової фабрики в інтересах її власника Григорія Козловського", - пише Плинський.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож журналіст наводить аналітичну довідку зі списком з 20 компаній, які мають ознаки фіктивності (менше 3 працівників, немає основних засобів виробництва, придбання однієї групи товарів при реалізації зовсім іншої тощо) і які нібито купували тютюнові вироби у ТОВ "ТД "Львівська тютюнова фабрика ЛТД" протягом 2019 р.\r\n"Загальна сума ПДВ по згаданим контрагентам-покупцям становить близько 60 млн 699 тис. грн. При цьому в аналітичній довідці згадані лише найбільші контрагенти, за яким сума торговельних відносин за 2019 р. перевищує 1 млн. грн. ПДВ" - пише Плинський.\r\nЯк раніше повідомляли ЗМІ, голова Державної фіскальної служби Сергій Верланов готує призначення скандального заступника ГУ ДФС у Львівській області Ореста Вітика на аналогічну посаду в Київській обласній ДФС.\r\nРаніше Львівську (Винниківську) тютюнову фабрику звинувачували в тому, що вона недоплачує значні суми до держбюджету через схему незаконного використання акцизних марок для сигарилл.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож повідомлялося, що за останні три роки фабрика не закупила жодної акцизної марки для сигарет, але за цей же період склала понад 5 млрд. шт. виробів. За підрахунками журналістів, через подібні схеми план держбюджету за доходами від тютюнового акцизу за 7 місяців 2019 р. був недовиконаний на рекордні 34%. 4 липня 2019 р. на території Львівської (Винниківської) тютюнової фабрики Служба безпеки України провела обшуки.\r\nЯк повідомляли ЗМІ, найбільш ймовірна причина обшуків - контрабанда тютюнових виробів та несплата податків у бюджет.