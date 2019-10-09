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09 жовтня 2019, середа, 09:51 370
Податки 2019-10-09T11:45:04+03:00
Українські Новини
Львівську тютюнову фабрику звинуватили у відмиванні 60 мільйонів гривень ПДВ, - ЗМІ

Львівську тютюнову фабрику звинуватили у відмиванні 60 мільйонів гривень ПДВ, - ЗМІ

Журналіст Євген Плинський заявляє, що Львівська тютюнова фабрика через безтоварні операції за 8 місяців 2019 року відмила 60 млн грн ПДВ. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує портал  unian.ua.

"ЛТФ (Львівська тютюнова фабрика - ред.) виробляє сигарети і продає їх два рази, обидва нелегально. Перший раз за готівковий розрахунок - самі цигарки, без документів, генеруючи кеш і втрачаючи з поля зору податкової подальший шлях сигарет. Друга продаж - це продаж документів, але вже без самого товару. Документи купують конвертаційні центри, які продають їх "скрутчикам" ПДВ і замовникам обналічки", - пише Плинський.

Як стверджує журналіст, дана аналітична інформація раніше в деталях була надана заступнику голови ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області Оресту Вітику, але чиновник нібито її не використав.

"Справа в тому, що працюючи з 2012 р. у Львівській обласній ДФС на різних посадах, пов'язаних з контролем підакцизних товарів, Орест Дмитрович прикривав нелегальну роботу Львівської тютюнової фабрики в інтересах її власника Григорія Козловського", - пише Плинський.

Також журналіст наводить аналітичну довідку зі списком з 20 компаній, які мають ознаки фіктивності (менше 3 працівників, немає основних засобів виробництва, придбання однієї групи товарів при реалізації зовсім іншої тощо) і які нібито купували тютюнові вироби у ТОВ "ТД "Львівська тютюнова фабрика ЛТД" протягом 2019 р.

"Загальна сума ПДВ по згаданим контрагентам-покупцям становить близько 60 млн 699 тис. грн. При цьому в аналітичній довідці згадані лише найбільші контрагенти, за яким сума торговельних відносин за 2019 р. перевищує 1 млн. грн. ПДВ" - пише Плинський.

Як раніше повідомляли ЗМІ, голова Державної фіскальної служби Сергій Верланов готує призначення скандального заступника ГУ ДФС у Львівській області Ореста Вітика на аналогічну посаду в Київській обласній ДФС.

Раніше Львівську (Винниківську) тютюнову фабрику звинувачували в тому, що вона недоплачує значні суми до держбюджету через схему незаконного використання акцизних марок для сигарилл.

Також повідомлялося, що за останні три роки фабрика не закупила жодної акцизної марки для сигарет, але за цей же період склала понад 5 млрд. шт. виробів. За підрахунками журналістів, через подібні схеми план держбюджету за доходами від тютюнового акцизу за 7 місяців 2019 р. був недовиконаний на рекордні 34%. 4 липня 2019 р. на території Львівської (Винниківської) тютюнової фабрики Служба безпеки України провела обшуки.

Як повідомляли ЗМІ, найбільш ймовірна причина обшуків - контрабанда тютюнових виробів та несплата податків у бюджет.

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