Ставки за кредитами для МСБ знизяться в наступному році, – банкіри

Банкіри очікують зниження процентних ставок за кредитами для МСБ 2020 році.

Про це вони повідомили в ході круглого столу "Кредитування МСБ - перспективи та умови зниження ставок кредитування бізнесу", організованого "Фінансовим клубом" в прес-центрі Українських Новин.

"До кінця року особливих тенденцій щодо зниження процентних ставок ми не бачимо. Банківський сектор пішов на поліпшення всіх процесів. Дуже багато пішли на централізацію кредитних процесів. Конкуренція значна на ринку. Банки навчилися кредитувати мікробізнес", - сказала начальник управління кредитування МСБ Альфа-банку Яна Шумунова.

У свою чергу Андрій Стецевич - заступник голови правління Ощадбанку, повідомив, що в наступному році процентні ставки можуть значно знизитися, якщо НБУ продовжить політику зниження облікової ставки і в країні буде політична стабільність.

"Я думаю, що в 2020 році ми будемо говорити про порядок цифр такому, що комерційна ставка буде в районі 14%", - сказав банкір.

Начальник відділу фінансування агробізнесу Кредобанку Роман Пудлик припустив, що зниження ставок за кредитами для МСБ буде поступальним.

"Зниження якщо буде, то поступальним і незначним. Ми на початку кварталу знизили на 0,5 пункту", - сказав банкір.

Директор департаменту МСБ банку "Південний" Вікторія Ступак у свою чергу розповіла, що під виглядом МСБ в Україні "ховається" великий бізнес.

"Це питання не таке вже і просте. На позаминулому кредитному комітеті тільки завдяки знанню власника групи, а не за формальними ознаками, вдалося правильно сегментувати такого клієнта в корпоративну ознаку. Це правильно структурувати клієнтські групи з точки зору приналежності одному власникові. Якщо таким чином кредитувати і оцінювати кредитну навантаження на групу, то можна уникнути NPL. Але іноді складно виявити, що де-факто ту чи іншу малу юридичну особу або підприємця, які належать до великої бізнес-групі", - сказала вона.