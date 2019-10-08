Дані українських паспортів можуть опинитися в Росії, – розслідування "Стоп корупції"

Компанія "Індустріально-інноваційна група" (IIG), яка за інформацією засобів масової інформації займеться перевипуском українських паспортів, має коріння в Російській Федерації, з'ясували журналісти проекту журналістських розслідувань "STOP корупції".

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

Як стало відомо раніше, компанія IIG, яка обіцяє взяти на себе заміну паспортів на нові ID-карти, насправді перейменований скандально відомий консорціум "ЄДАПС" (Єдина державна автоматизована паспортна система). В Україні консорціум "ЄДАПС" "прославився" багатомільйонними корупційними схемами в сфері випуску документів суворої звітності.

Згідно з реєстром юридичних осіб в 2015 році Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ЄДАПС" змінило назву на IIG. Перейменування консорціуму відбулося після заяви міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про корупцію та махінації з боку компанії й розірвання договору з консорціумом "ЄДАПС".

Після зміни назви з "ЄДАПС" на IIG, власник компанії Юрій Сидоренко, з метою приховати свою причетність до IIG, вийшов зі складу її засновників.

"У минулому році із засновників компанії (IIG / "ЄДАПС") вийшов Юрій Сидоренко. Його місце зайняли кілька кіпрських компаній, громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Ірина Обиденко, та сама що все життя пропрацювала в "ЄДАПС". Виявляється, що назву змінили на IIG, а "начинка" та ж сама, оскільки топ-менеджери залишилися на місцях", - зробили висновок журналісти.

Але корупційне минуле - не самий небезпечний момент в історії з поверненням "ЄДАПСу". В ході розслідування журналісти дізналися, що вищезгаданий Юрій Сидоренко (власник "ЄДАПСу") 20 лютого 2014 року зареєстрував в Москві компанію з однойменною назвою - ТОВ "ЄДАПС", яка працює й сьогодні.

Свою прихильність до Росії Сидоренко ніколи і не приховував.

"За виручені від паспортної монополії кошти, він (Сидоренко) побудував єдиний православний храм на Аравійському півострові. Московського патріархату. У закладці храму брав участь майбутній Патріарх Московський і Всієї Русі Кирило. Всі хвалебні оди були ктиторам з України. Сам меценат Сидоренко - частий гість цього храму", - констатували журналісти.

У розслідуванні наводяться численні факти, що вказують на близькі стосунки Сидоренко з Кирилом. У свою чергу останнього в ЗМІ нерідко пов'язують з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ).

"Духовний зв'язок" власника "ЄДАПСу" з московським патріархатом цілком може пояснюватися прямим зв'язком Сидоренка з ФСБ ", - припустили журналісти.

Олександр Золотнюк, глава громадської організації (ГО) "Спільна варта", ветеран АТО вважає, що виготовлення українських паспортів компанією з корупційною репутацією, що має зв'язки в Москві - прямий підрив національної безпеки.

"Дана ситуація може призвести до того, що це розв'яже руки російським спецслужбам на території України і ми неодноразово зможемо побачити викрадення та фізичний вплив на території України", - підсумував він.