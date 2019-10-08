Дані українських паспортів можуть опинитися в Росії, – розслідування "Стоп корупції"

Компанія "Індустріально-інноваційна група" (IIG), яка за інформацією засобів масової інформації займеться перевипуском українських паспортів, має коріння в Російській Федерації, з'ясували журналісти проекту журналістських розслідувань "STOP корупції".\r\nПро це повідомило інформаційне агентство УНІАН.\r\nЯк стало відомо раніше, компанія IIG, яка обіцяє взяти на себе заміну паспортів на нові ID-карти, насправді перейменований скандально відомий консорціум "ЄДАПС" (Єдина державна автоматизована паспортна система). В Україні консорціум "ЄДАПС" "прославився" багатомільйонними корупційними схемами в сфері випуску документів суворої звітності.\r\nЗгідно з реєстром юридичних осіб в 2015 році Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ЄДАПС" змінило назву на IIG. Перейменування консорціуму відбулося після заяви міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про корупцію та махінації з боку компанії й розірвання договору з консорціумом "ЄДАПС".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПісля зміни назви з "ЄДАПС" на IIG, власник компанії Юрій Сидоренко, з метою приховати свою причетність до IIG, вийшов зі складу її засновників.\r\n"У минулому році із засновників компанії (IIG \/ "ЄДАПС") вийшов Юрій Сидоренко. Його місце зайняли кілька кіпрських компаній, громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Ірина Обиденко, та сама що все життя пропрацювала в "ЄДАПС". Виявляється, що назву змінили на IIG, а "начинка" та ж сама, оскільки топ-менеджери залишилися на місцях", - зробили висновок журналісти.\r\nАле корупційне минуле - не самий небезпечний момент в історії з поверненням "ЄДАПСу". В ході розслідування журналісти дізналися, що вищезгаданий Юрій Сидоренко (власник "ЄДАПСу") 20 лютого 2014 року зареєстрував в Москві компанію з однойменною назвою - ТОВ "ЄДАПС", яка працює й сьогодні.\r\nСвою прихильність до Росії Сидоренко ніколи і не приховував.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"За виручені від паспортної монополії кошти, він (Сидоренко) побудував єдиний православний храм на Аравійському півострові. Московського патріархату. У закладці храму брав участь майбутній Патріарх Московський і Всієї Русі Кирило. Всі хвалебні оди були ктиторам з України. Сам меценат Сидоренко - частий гість цього храму", - констатували журналісти.\r\nУ розслідуванні наводяться численні факти, що вказують на близькі стосунки Сидоренко з Кирилом. У свою чергу останнього в ЗМІ нерідко пов'язують з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ).\r\n"Духовний зв'язок" власника "ЄДАПСу" з московським патріархатом цілком може пояснюватися прямим зв'язком Сидоренка з ФСБ ", - припустили журналісти.\r\nОлександр Золотнюк, глава громадської організації (ГО) "Спільна варта", ветеран АТО вважає, що виготовлення українських паспортів компанією з корупційною репутацією, що має зв'язки в Москві - прямий підрив національної безпеки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Дана ситуація може призвести до того, що це розв'яже руки російським спецслужбам на території України і ми неодноразово зможемо побачити викрадення та фізичний вплив на території України", - підсумував він.