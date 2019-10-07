Названа причина блокування сайтів українських ЗМІ, – розслідування

Печерський районний суд м. Києва цього літа заблокував понад півтора десятки веб-сайтів, щоб приховати результати журналістських розслідувань щодо високопосадовців Національної поліції України (НПУ).

Про це йдеться у відеоблозі відомого журналіста Сергія Іванова.

Він нагадав, що 23 липня 2019 року суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк на підставі клопотання НПУ заблокував 18 національних інтернет-ресурсів. Обгрунтовуючи своє рішення, він заявив, що за допомогою цих ресурсів здійснювався злочин – вимагання, і сайти виступають у якості речового доказу.

"Оскільки всі матеріали стосуються сім’ї заступника начальника головного управління Нацполіції Шевцова, питання про ініціатора такої атаки відпадає", - вважає Сергій Іванов.

За його словами, у ЗМІ опубліковано з десяток резонансних розслідувань щодо Шевцова та бізнесу його дружини Олени Дегрик, що завадило йому обійняти посаду у Державному бюро розслідувань (ДБР). Так, Дегрик є власницею одного з перших в Україні платіжних сервісів "ЛеоГеймінг", через який можна поповнювати рахунки в онлайн-іграх. Щоправда, зазначає Іванов, під вивіскою нових високих технологій приховуються схеми з відмивання грошей.

Він зауважив, що публікації журналістів щодо держслужбовця Шевцова стосувалися статків родини, їх квартир, автомобілів тощо, що за законом є публічною інформацією. Але Шевцов це сприйняв як вторгнення до приватного життя і вирішив помститися, причому для помсти використати не власні ресурси, а потужності Нацполіції.

"Шевцов у світлі реформи слідства намагався посісти посаду у ДБР. Призначення вдалося зірвати завдяки низці розслідувань, в рамках яких було оприлюднено докази фінансових махінацій та зловживання службовим становищем Шевцовим. У Шевцова здають нерви, і прокидається поліцейський, а скоріше – "мєнт" у всій своїй красі. Провал на конкурсі та перспектива залишитися без роботи так розлютили Шевцова, що він оголошує війну ЗМІ", - зазначив блогер.

Також він підкреслив, що журналісти-розслідувачі знайшли зв’язок компаній Дегрик із Росією та самопроголошеними республіками ДНР та ЛНР.

"Почнемо з арешту рахунків низки компаній у зв’язку з підозрою у відмиванні брудних грошей. Серед тих, які прямо або опосередковано належать Дегрик, ми бачимо компанію "Контрактовий дім", яка володіє терміналами Easy Pay по всій країні, в тому числі, на окупованих територіях. Власники компанії – донецький бізнесмен Володимир Авраменко та його сини. Дегрик та Авраменки партнери не лише по бізнесу, але й у кримінальному провадженні про відмивання грошей та фінансування тероризму", - зазначив Іванов.

За його словами, після того, як з’явилося зазначене рішення суду, Дегрик перейменувала компанію на "Айгейм" та вийшла зі складу керівників "Леогеймінг", а сама компанія переїхала до Харкова. Директором перейменованого "Леогеймінга" став Петро Жалнін, який на своїй сторінці в соціальній мережі "Вконтакте" хвалиться паспортом ДНР та фотографується з автоматом. І хоча станом на серпень 2019 року директором компанії "Айгейм" значиться Максим Зайцев, Жалнін продовжує входити до керівництва "Транстрейдгруп" Олени Дегрик.

"Шевцов намагався зам’яти цю справу. Але марно. Тепер сімейною парою зацікавилося ДБР – те саме, куди він так прагнув потрапити. Цілком очевидно, що тепер він туди потрапить. Принаймні ми для цього все робили, робимо і будемо робити", резюмував Іванов.

https://www.youtube.com/watch?v=qtXs542lOZo" frameborder="0" allowfullscreen>

Нагадаємо, раніше блогер Дмитро Тузов виступив зі зверненням до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою дати оцінку діям Шевцова. За словами Тузова, ця справа вже вийшла за межі України, досягла Ради Європи і шкодить не лише репутації МВС та реформованої поліції, але й іміджу України.