Імпорт електроенергії з Росії вигідний окремим підприємствам, - ЗМІ

Для України немає економічної доцільності у відновленні імпорту електроенергії з Росії, він вигідний лише власникам окремих підприємств, які прагнуть отримувати дешевий струм. Про це повідомляється в матеріалі Фактів "Україна вперше з 2015 року почала імпорт електроенергії з Росії: чим це загрожує".

"Факти" повідомляють, що з 1 жовтня Україна почала імпортувати електроенергію з Росії. Імпорт став можливим після того, як 18 вересня Верховна Рада схвалила поправку глави енергетичного парламентського комітету Андрія Геруса до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", що дозволяє купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського енергетичного співтовариства.

У виданні нагадали, що після 2015 року Україна припинила імпорт електроенергії з Росії, були лише невеликі технологічні перетоки, пов'язані з паралельною роботою енергосистеми України з енергосистемами суміжних країн. І на даний момент необхідності в його поновленні немає, оскільки ми маємо надлишок потужностей з виробництва струму.

"Удвічі дивним імпорт електроенергії з Росії виглядає в ситуації, коли наша країна має надлишок потужностей з виробництва електроенергії, що навіть дозволяє її експортувати. Так, за даними Міненерговугілля, в 2018 році Україна експортувала 6,2 млрд кВт-год електроенергії на 331,9 млн доларів, в 2017-м - 5,2 млрд кВт-год на 235,5 млн доларів. Найбільш прибутковим був 2013 рік, коли наша країна продала за кордон 9,9 млрд кВт-год на 580,2 млн доларів. За сім місяців 2019 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 12,5% - до 209,57 млн ​​доларів. Основними покупцями української електроенергії є Угорщина, Польща, Словаччина, Молдова і Румунія. До Росії українська електроенергія не експортувалася вже кілька років", - повідомляється в матеріалі.

За інформацією видання, експерти не бачать економічної доцільності у відновленні імпорту з Росії для економіки країни, хіба що тільки для вигоди окремих підприємств, які зможуть отримувати більш дешеву енергію. Зокрема, деякі експерти відзначають, що перша поставка електроенергії з Росії надійшла фірмам, можливо, пов'язаним з Ігорем Коломойським. Як відомо, бізнесмен володіє енергоємними феросплавними заводами.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що відновлення імпорту електроенергії з РФ свідчить про те, що влада віддає перевагу комерційним лобістам, а не національним інтересам. Крім того, він підсилює залежність України від Росії.

"Дане рішення суперечить чинній стратегії України, яка передбачає інтеграцію із загальноєвропейською енергосистемою. І якщо Україна буде продовжувати поставки електроенергії з Росії, то це фактично унеможливить інтеграцію із загальноєвропейською енергосистемою", - наводять слова Омельченка "Факти".