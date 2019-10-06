На Майдані Незалежності закінчилася акція противників "формули Штайнмайера"

Противники узгодження Україною "формули Штайнмайера" завершили протест на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

У всеукраїнському віче "Зупинимо капітуляцію" брали участь більше 10 тис. чоловік.

Віче тривало понад 3 години.

Учасники продовжили протест на вул. Банковій біля Офісу Президента.

Близько 14:30 до акції приєднався колишній Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною.

Звучали заклики до проведення мітингів біля Верховної Ради "коли це буде потрібно" - тобто при "підписання капітуляції України, амністію бойовикам, проведення виборів на Донбасі і надання територіям особливого статусу".

На сцені виступали депутати від партій "Європейська солідарність", "Голос", "Самопоміч", активісти "Національного корпусу", "Національної дружини", "Правого сектора".

зокрема, брала участь депутат від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич.

Правопорушень не було помічено.

Порядок охороняють співробітники поліції діалогу і Національної гвардії.

Як повідомляли Українські Новини, всеукраїнське віче "Зупинимо капітуляцію" почалося близько 12:00 на Майдані Незалежності.

Учасники мітингу сканували слогани проти "формули Штайнмайера і проти Президента Володимира Зеленського.

Протестувальники тримали плакати з вимогами "Ні капітуляції", "ЗЕмократуру геть", "Слуга виходь - народ прийшов" та інші.