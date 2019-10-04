10 осіб травмовано через зіткнення маршрутки та вантажівки у Львівській області

10 осіб травмовано через зіткнення маршрутного автобуса N140 і вантажівки між селами Зимова Вода і Конопница на автодорозі "Львів - Шегині" у Львівській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.\r\n"Поблизу Львова вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі", - йдеться в ньому.\r\nПоліцейські попередньо встановили, що відбулося зіткнення автомобіля МАЗ з маршрутним автобусом БАЗ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nстаном на 18:00 медики надають допомогу десяти особам.\r\nНа даний момент на місці події працюють правоохоронці.\r\nПоліцейські встановлюють обставини і особистості всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше 10 осіб було госпіталізовано через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львівської області.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n