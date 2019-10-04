10 осіб травмовано через зіткнення маршрутки та вантажівки у Львівській області

10 осіб травмовано через зіткнення маршрутного автобуса N140 і вантажівки між селами Зимова Вода і Конопница на автодорозі "Львів - Шегині" у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"Поблизу Львова вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі", - йдеться в ньому.

Поліцейські попередньо встановили, що відбулося зіткнення автомобіля МАЗ з маршрутним автобусом БАЗ.

станом на 18:00 медики надають допомогу десяти особам.

На даний момент на місці події працюють правоохоронці.

Поліцейські встановлюють обставини і особистості всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше 10 осіб було госпіталізовано через зіткнення маршрутки з вантажівкою в Моршині Львівської області.