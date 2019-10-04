Страшна трагедія в Києві: 14-річний школяр вистрибнув з 25-поверхівки

У Деснянському районі Києва школяр вистрибнув з балкона і розбився на смерть. Обставини події з'ясовуються. Про це повідомляє "Інформатор".

Трагедія сталася в будинку за адресою вулиця Миколи Закревського, 95в увечері 3 жовтня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 19:20. Прибулі на місце інциденту екіпажі патрульної поліції, медиків та слідчо-оперативної групи констатували смерть підлітка.

За інформацією поліції, загиблий 2005 року народження, який з невідомих причин вистрибнув з 10 поверху 25-поверхового будинку, був учнем 8 класу однієї зі столичних шкіл. Основна версія, яку висувають правоохоронці - суїцид, однак остаточного рішення слідства ще немає.

Тіло загиблого. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські новини, 9-річна дівчинка покінчила з собою під Херсоном, повісившись на дверній ручці, а у Львівській області скоїв суїцид шляхом повішання 10-класник.

Також, в Черкаській області 11-річна дівчинка потрапила в лікарню з опіками з-за нової небезпечної гри "Підпали одного". Такий смертельно небезпечний флешмоб під назвою #Firechallenge стає все більш популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів.