підписатися на розсилку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
  • Новини
  • Події
  • Страшна трагедія в Києві: 14-річний школяр вистрибнув з 25-поверхівки
04 жовтня 2019, пʼятниця, 14:59 3
Події 2019-10-04T14:59:27+03:00
Українські Новини
Страшна трагедія в Києві: 14-річний школяр вистрибнув з 25-поверхівки

Страшна трагедія в Києві: 14-річний школяр вистрибнув з 25-поверхівки

Місце суїциду. Фото: Інформатор
Місце суїциду. Фото: Інформатор

У Деснянському районі Києва школяр вистрибнув з балкона і розбився на смерть. Обставини події з'ясовуються. Про це повідомляє "Інформатор".

Трагедія сталася в будинку за адресою вулиця Миколи Закревського, 95в увечері 3 жовтня. Дзвінок в поліцію надійшов близько 19:20. Прибулі на місце інциденту екіпажі патрульної поліції, медиків та слідчо-оперативної групи констатували смерть підлітка.

За інформацією поліції, загиблий 2005 року народження, який з невідомих причин вистрибнув з 10 поверху 25-поверхового будинку, був учнем 8 класу однієї зі столичних шкіл. Основна версія, яку висувають правоохоронці - суїцид, однак остаточного рішення слідства ще немає.

Тіло загиблого. Фото: ІнформаторТіло загиблого. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські новини, 9-річна дівчинка покінчила з собою під Херсоном, повісившись на дверній ручці, а у Львівській області скоїв суїцид шляхом повішання 10-класник.

Також, в Черкаській області 11-річна дівчинка потрапила в лікарню з опіками з-за нової небезпечної гри "Підпали одного". Такий смертельно небезпечний флешмоб під назвою #Firechallenge стає все більш популярним серед підлітків. Діти підпалюють себе або своїх товаришів.

Більше новин про: Київ суїцид Смерть підлітка трагедія

Архів
Новини
Льовочкін пропонує роздати державну землю громадянам України 15:01
Місце суїциду. Фото: Інформатор
Страшна трагедія в Києві: 14-річний школяр вистрибнув з 25-поверхівки 14:59
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
Потрапивша в скандал Трампа і Зеленського компанія Burisma похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу 14:31
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Портнов не вірить в реінтеграцію Донбасу 14:22
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
ДБР оприлюднила подробиці 12 справ проти Порошенка 13:00
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok