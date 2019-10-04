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04 жовтня 2019, пʼятниця, 12:37 21
Силові структури 2019-10-04T15:00:04+03:00
Українські Новини
Київський трансплантолог розжився за рахунок печінки пацієнта

Київський трансплантолог розжився за рахунок печінки пацієнта

Лікар. Фото: freepik
Лікар. Фото: freepik

У Києві викрили керівника відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук на вимаганні хабара за проведення операції на печінці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Спочатку пацієнт передав затриманому 2000 доларів США, однак він вимагав за проведену операцію на печінці та проходження курсу реабілітації 40 тисяч доларів США. Доктора медичних наук затримали в момент одержання 22 тисяч доларів США. У службовому кабінеті правоохоронці вилучили 64 550 доларів США, майже 9000 гривень, а за місцем проживання фігуранта – більше 13 000 доларів США та 7300 євро", – йдеться в повідомленні.

Фігуранта затримали. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

При цьому в Службі безпеки України уточнили, що затриманий разом з іншими працівниками систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або потребують іншої медичної допомоги

"Ескулапи", використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій з трансплантації органів. За попередню консультацію вони "брали" 3000 гривень, за хірургічні втручання і проведення операцій суми становили від 20 до 50 000 доларів США", - повідомляє прес-центр СБУ.

Вилучені банкноти. Фото: НацполицияВилучені банкноти. Фото: Нацполиция

Як повідомляли Українські Новини, в Житомирській області чиновник відключив всій вулиці газ, щоб йому дали хабар, а в Рівному на хабарі попався підполковник Державної фіскальної служби. Раніше в Києві групу лікарів звинуватили в корупційній схемі видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих.

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