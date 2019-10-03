Правоохоронні органи затримали підозрюваного у вбивстві мешканки Суворовського району Одеси, який підпалив її будинок через відмову відновлювати стосунки.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Одесі.

Під час ліквідації пожежі, що охопила 15 кв. м. будівлі, в приміщенні була виявлена 43-річна господиня без ознак життя. За попередніми висновками експертів, жінка отруїлася продуктами горіння.

Підозрюваного у скоєнні цього злочину - 45-річного одесита, з яким потерпіла раніше перебувала у цивільному шлюбі, патрульні по гарячих слідах затримали на залізничному вокзалі, де він з речами та квитком збирався сідати на поїзд.

Підозрюваний зізнався, що після розлучення довгий час всілякими способами намагався повернути жінку. Коли всі спроби виявилися марними, - підпалив її будинок. За словами чоловіка, після скоєного він планував втекти на Донбас.

За вказаними фактами порушено кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 1 ч. і 194 ч. 2. Зловмиснику вже повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Рішення про притягнення його до відповідальності за підпал будинку буде вирішуватися після отримання результатів пожежно-технічної експертизи.

Як повідомляли Українські Новини, полсотни дітей отруїлися в шкільній їдальні в Одесі, а раніше громадянина Фінляндії друзі скинули з балкона з-за сварки.

Нагадаємо, 18 серпня оголошено днем жалоби через пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі.