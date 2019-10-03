Приватні фірми оформили авторські права на паспорти України й отримують з цього прибуток, – ЗМІ

Журналіст Андрій Павловський повідомив, що приватна естонська компанія Feature OU володіє авторськими правами на захисні елементи, що використовуються в українському закордонному паспорті, та отримує виплати з державного бюджету України.\r\nПро це журналіст повідомив у розслідуванні на своєму youtube-каналі.\r\n"Український іноземний паспорт запатентирований. Приватні структури отримують гроші за те, що вони встигли вчасно оформити авторське право на захисні елементи, які перебувають в українському паспорті. Наприклад, один з голотипов, які запатентированы, це назви "Україна" і Ukraine, а також точки у вигляді символу і маленька карта України. Зареєстрований він був 19 вересня 2014 року", - розповів Павловський.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАвторське право на захисні елементи в українському закордонному паспорті належить приватній естонської компанії (Feature OU). Ця компанія брала участь в розробці промислового дизайну голографічного захисту українського паспорта. Дизайн виконаний у вигляді голограми з рефлексирним ефектом. Feature OU володіє авторськими правами на дизайн, зазначений у свідоцтві про реєстрацію.\r\n\r\n\r\nНа веб-сайті Інтелектуальної власності Європейського Союзу вказані також інші захисні елементи, які використовуються на українських ID-картах. Всі захисні елементи ID-карти запатентированы в 2015 році.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЕстонська компанія Feature OU нічого не виробляє, а є лише посередником. Очолює компанію громадянин Естонії Дмитро Фокін. Статутний фонд компанії 2,5 тис. євро. Фокін керує ще 8 компаніями в Естонії, в кожній з них присутній засновник з України.\r\n\r\nНагадаємо, згідно з постановою Служби безпеки України №440 від 2005 року захисні елементи державних документів є державною таємницею.\r\nЗа інформацією журналістів-розслідувачів, за виробництво близько 16 млн українських закордонних паспортів та 4 млн ID-карт держава Україна заплатила за авторське право 20 млн євро.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n