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03 жовтня 2019, четвер, 16:03 6
Бізнес 2019-10-03T20:20:21+03:00
Українські Новини
Приватні фірми оформили авторські права на паспорти України й отримують з цього прибуток, – ЗМІ

Приватні фірми оформили авторські права на паспорти України й отримують з цього прибуток, – ЗМІ

Андрій Павлоский. Фото: youtube.com
Андрій Павлоский. Фото: youtube.com

Журналіст Андрій Павловський повідомив, що приватна естонська компанія Feature OU володіє авторськими правами на захисні елементи, що використовуються в українському закордонному паспорті, та отримує виплати з державного бюджету України.

Про це журналіст повідомив у розслідуванні на своєму youtube-каналі.

"Український іноземний паспорт запатентирований. Приватні структури отримують гроші за те, що вони встигли вчасно оформити авторське право на захисні елементи, які перебувають в українському паспорті. Наприклад, один з голотипов, які запатентированы, це назви "Україна" і Ukraine, а також точки у вигляді символу і маленька карта України. Зареєстрований він був 19 вересня 2014 року", - розповів Павловський.

Авторське право на захисні елементи в українському закордонному паспорті належить приватній естонської компанії (Feature OU). Ця компанія брала участь в розробці промислового дизайну голографічного захисту українського паспорта. Дизайн виконаний у вигляді голограми з рефлексирним ефектом. Feature OU володіє авторськими правами на дизайн, зазначений у свідоцтві про реєстрацію.

На веб-сайті Інтелектуальної власності Європейського Союзу вказані також інші захисні елементи, які використовуються на українських ID-картах. Всі захисні елементи ID-карти запатентированы в 2015 році.

Естонська компанія Feature OU нічого не виробляє, а є лише посередником. Очолює компанію громадянин Естонії Дмитро Фокін. Статутний фонд компанії 2,5 тис. євро. Фокін керує ще 8 компаніями в Естонії, в кожній з них присутній засновник з України.

Нагадаємо, згідно з постановою Служби безпеки України №440 від 2005 року захисні елементи державних документів є державною таємницею.

За інформацією журналістів-розслідувачів, за виробництво близько 16 млн українських закордонних паспортів та 4 млн ID-карт держава Україна заплатила за авторське право 20 млн євро.

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