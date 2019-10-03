Більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмайера" і хто такий Штайнмайер

Новообранных депутатів української політичної партії "Слуга народу" попросили пояснити, що із себе представляє "формула Штайнмайера", хто такий цей чоловік і в чому її сенс, але відповісти на питання змогли далеко не всі.\r\nПро це депутати сказали в коментарях для "Радіо Свобода".\r\nБільшість посилалося на те, що Президент Зеленський вже давно все пояснив відносно цього питання, і що всі пункти і так чітко прописані.\r\n"Ви зараз хочете просто мене перевірити. Але я ж не в школі щоб мене перевіряти", - прокоментував питання Олександр Скічко. Висловивши обурення з приводу сумнівів у його компетенції, він зник за дверима приміщення для засідань.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧлен фракції "Слуга народу" Микола Тищенко спочатку намагався умовити журналістку відповісти на поставлене нею питання, але після невдачі назвав "формулу Штайнмайера" інструментом, який втілиться в життя у майбутньому законі. Більше ніякої інформації отримати не вдалося.\r\nІгор Кривошеєв заявив, що ще занадто мало даних з цього питання і вони будуть чекати переговорів у "нормандському форматі", після яких можна буде дати яку-небудь категоричну або критичну оцінку. Але після додав, що детальну інформацію по "формулі Штайнмайера" розповів у своєму виступі Порошенко, де описано хто такий Штанмайер і чому він це сформулював.\r\nНа питання про особистість Штайнмайера Олексій Мовчан чесно зізнався, що він поняття не має хто це такий, а Олег Воронько поспішив на засідання, залишивши питання без відповіді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде а Порошенко вважає "формулу Штайнмайера" сценарієм Путіна. Також Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі може будуватися тільки на основі Мінських угод.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n