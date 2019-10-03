Опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву: список боржників

У той час, коли набрав в чинності новий порядок відключення будинків від централізованого опалення и гарячої води, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що 105 підприємств - боржників за розрахунками за газ ставлять під загрозу теплопостачання в регіонах.\r\nПро це сказано в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням 105 із 1 316 тепловиробників не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на умовах спецзобов'язань (ПСО).\r\n"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що абсолютно неприпустимо", - сказано в ньому.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗокрема в Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Львівській та Миколаївській є по 1 підприємству-боржнику; в Кіровоградській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Херсонській і Луганській - по 2; у Запорізькій, Вінницькій, Рівненській та Чернігівській - по 3; у Сумській - 4; у Донецькій - 5; у Дніпропетровській - 9; у Харківській - 10; у Київській -12; в Одеській - 27.\r\nПри цьому в Києві 11 підприємств-боржників, найбільшими з яких є ТОВ "Еско-експерт" і ТОВ "Енерго сервіс груп".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНаселений пункт\r\n\r\n\r\nКод ЄДРПОУпідприємства\r\n\r\n\r\nНазва підприємства ТКЕ\r\n\r\n\r\nЗаборгованість\r\n\r\n\r\nЗагальна заборгованість (за всіма укладеними з Компанією договорами), грн\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРівень розрахунків (відповідно до вимог ПСО), %\r\n\r\n\r\nНеобхідна сума до 90%, грн\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n105 підприємств\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n\r\n\r\nВінниця\r\n\r\n34964131\r\n\r\nВінницький агрегатний завод ТОВ\r\n\r\n82\r\n\r\n\r\n79 761\r\n\r\n\r\n183 670\r\n\r\n\r\n\r\nВінниця\r\n\r\n23110524\r\n\r\nТеплокомуненерго Маяк ДП ПрАТ Вінницький з-д МАЯК\r\n\r\n88\r\n\r\n\r\n8 987 862\r\n\r\n\r\n50 713 162\r\n\r\n\r\n\r\nМогилів-Подільський\r\n\r\n31943433\r\n\r\nТеплоенергетик Могилів-Подільське міське КП\r\n\r\n86\r\n\r\n\r\n3 876 228\r\n\r\n\r\n13 628 512\r\n\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n\r\n\r\nДніпро\r\n\r\n41124098\r\n\r\nРОБОЧА, 166Д ОСББ\r\n\r\n55\r\n\r\n\r\n253 638\r\n\r\n\r\n325 394\r\n\r\n\r\n\r\nДніпро\r\n\r\n20297290\r\n\r\nТЕРО ЛТД ТОВ\r\n\r\n75\r\n\r\n\r\n1 479 102\r\n\r\n\r\n2 435 498\r\n\r\n\r\n\r\nЖовті Води\r\n\r\n23645975\r\n\r\nЖовтоводськтепломережа КП\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n24 282 611\r\n\r\n\r\n68 785 722\r\n\r\n\r\n\r\nКам'янське\r\n\r\n03342573\r\n\r\nТепломережі КМР КП\r\n\r\n85\r\n\r\n\r\n41 549 274\r\n\r\n\r\n120 703 062\r\n\r\n\r\n\r\nМагдалинівка\r\n\r\n32447471\r\n\r\nКомунальник КП Магдалинівка\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n1 088 357\r\n\r\n\r\n5 500 185\r\n\r\n\r\n\r\nНовомосковськ\r\n\r\n26371900\r\n\r\nНовомосковський коледж ДДАУ\r\n\r\n76\r\n\r\n\r\n383 198\r\n\r\n\r\n699 962\r\n\r\n\r\n\r\nПавлоград\r\n\r\n03342250\r\n\r\nПавлоградтеплоенерго КП\r\n\r\n82\r\n\r\n\r\n63 875 831\r\n\r\n\r\n163 095 303\r\n\r\n\r\n\r\nКривий Ріг\r\n\r\n00130850\r\n\r\nКриворізька теплоцентраль АТ\r\n\r\n56\r\n\r\n\r\n1 169 006 666\r\n\r\n\r\n1 758 731 241\r\n\r\n\r\n\r\nКривий Ріг\r\n\r\n05477592\r\n\r\nКриворізьке УВП УТОС ПОГ\r\n\r\n88\r\n\r\n\r\n97 041\r\n\r\n\r\n505 724\r\n\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n\r\n\r\nАртемівськ\r\n\r\n34776960\r\n\r\nБахмут-Енергія ТОВ\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n37 212 391\r\n\r\n\r\n94 941 935\r\n\r\n\r\n\r\nКраматорськ\r\n\r\n34657789\r\n\r\nКраматорськтеплоенерго ТОВ\r\n\r\n89\r\n\r\n\r\n6 045 495\r\n\r\n\r\n89 862 532\r\n\r\n\r\n\r\nНовгородське\r\n\r\n31459617\r\n\r\nНовгородський комбінат КГ ТОВ\r\n\r\n82\r\n\r\n\r\n556 639\r\n\r\n\r\n1 278 635\r\n\r\n\r\n\r\nЯковлівка\r\n\r\n34433559\r\n\r\nЯковлівське КП\r\n\r\n88\r\n\r\n\r\n90 174\r\n\r\n\r\n677 042\r\n\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n\r\n03337119\r\n\r\nДонецьктеплокомуненерго ОКП\r\n\r\n82\r\n\r\n\r\n243 594 098\r\n\r\n\r\n1 072 814 553\r\n\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n\r\n\r\n\r\nНовогуйвинське\r\n\r\n\r\n30273396\r\n\r\nНовогуйвинське ВЖРЕКП\r\n\r\n87\r\n\r\n\r\n1 090 940\r\n\r\n\r\n5 141 924\r\n\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n\r\n\r\nБердянськ\r\n\r\n02647763\r\n\r\nПриазовкурорт ПрАТ\r\n\r\n81\r\n\r\n\r\n2 147 156\r\n\r\n\r\n5 140 124\r\n\r\n\r\n\r\nБіленьке\r\n\r\n08680106\r\n\r\nПідприємство ДКВС України (№99) ДП\r\n\r\n76\r\n\r\n\r\n439 095\r\n\r\n\r\n755 074\r\n\r\n\r\n\r\nТокмак\r\n\r\n42980582\r\n\r\nКомунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР\r\n\r\n-\r\n\r\n\r\n19 451 372\r\n\r\n\r\n24 721 169\r\n\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n\r\n\r\nКалуш\r\n\r\n32364207\r\n\r\nВодотеплосервіс КП\r\n\r\n86\r\n\r\n\r\n6 596 329\r\n\r\n\r\n23 010 111\r\n\r\n\r\n\r\nТисмениця\r\n\r\n37467733\r\n\r\nКомунальник-Т КП\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n126 939\r\n\r\n\r\n345 031\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n32912668\r\n\r\nАкважитлосервіс ТОВ\r\n\r\n88\r\n\r\n\r\n169 208\r\n\r\n\r\n1 109 320\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n41119685\r\n\r\nБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"\r\n\r\n82\r\n\r\n\r\n135 740\r\n\r\n\r\n296 510\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n38923261\r\n\r\nВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ\r\n\r\n65\r\n\r\n\r\n2 354 313\r\n\r\n\r\n3 307 940\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n24521985\r\n\r\nГрупова котельня МВС України ДП\r\n\r\n85\r\n\r\n\r\n1 505 644\r\n\r\n\r\n4 344 722\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n41561968\r\n\r\nЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ\r\n\r\n29\r\n\r\n\r\n360 667\r\n\r\n\r\n420 074\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n41842036\r\n\r\nЕнерго Сервіс Груп ТОВ\r\n\r\n39\r\n\r\n\r\n4 946 275\r\n\r\n\r\n5 919 246\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n41653395\r\n\r\nЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ\r\n\r\n9\r\n\r\n\r\n7 431 314\r\n\r\n\r\n8 349 521\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n40896185\r\n\r\nЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ\r\n\r\n36\r\n\r\n\r\n867 724\r\n\r\n\r\n1 028 516\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n32853435\r\n\r\nЖитлокомфорт ТОВ\r\n\r\n76\r\n\r\n\r\n489 687\r\n\r\n\r\n851 370\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n35265826\r\n\r\nСЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ\r\n\r\n85\r\n\r\n\r\n326 264\r\n\r\n\r\n977 546\r\n\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n\r\n42404628\r\n\r\nЮРКІВСЬКА 28 ОСББ\r\n\r\n35\r\n\r\n\r\n121 564\r\n\r\n\r\n143 536\r\n\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n\r\n\r\nБородянка\r\n\r\n33710516\r\n\r\nБородянкатепловодопостачання КП КОР\r\n\r\n73\r\n\r\n\r\n5 373 205\r\n\r\n\r\n8 650 016\r\n\r\n\r\n\r\nБурти\r\n\r\n32921714\r\n\r\nТеплоненерго ТОВ\r\n\r\n41\r\n\r\n\r\n594 735\r\n\r\n\r\n716 310\r\n\r\n\r\n\r\nВасильків\r\n\r\n34627906\r\n\r\nРембудсервіс-2006 ПП\r\n\r\n72\r\n\r\n\r\n212 292\r\n\r\n\r\n358 277\r\n\r\n\r\n\r\nВишгород\r\n\r\n13713569\r\n\r\nВРКП "Вишгородтепломережа"\r\n\r\n90\r\n\r\n\r\n780 312\r\n\r\n\r\n31 581 304\r\n\r\n\r\n\r\nІрпінь\r\n\r\n32973584\r\n\r\nТеплоенергопостач КПП ІМР\r\n\r\n89\r\n\r\n\r\n2 589 106\r\n\r\n\r\n29 806 144\r\n\r\n\r\n\r\nКоцюбинське\r\n\r\n23579209\r\n\r\nБіличі УЖКГ\r\n\r\n16\r\n\r\n\r\n7 074 976\r\n\r\n\r\n8 759 199\r\n\r\n\r\n\r\nМала Вільшанка\r\n\r\n41156004\r\n\r\nОлімп-М.В. ОСББ\r\n\r\n64\r\n\r\n\r\n87 783\r\n\r\n\r\n121 126\r\n\r\n\r\n\r\nПереяслав-Хмельницький\r\n\r\n20598264\r\n\r\nПереяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР\r\n\r\n73\r\n\r\n\r\n21 379 657\r\n\r\n\r\n34 082 799\r\n\r\n\r\n\r\nРжищів\r\n\r\n41289356\r\n\r\nРжищівський будівельний технікум\r\n\r\n87\r\n\r\n\r\n88 194\r\n\r\n\r\n406 575\r\n\r\n\r\n\r\nЧубинське\r\n\r\n39548363\r\n\r\nНовосельцево ОСББ\r\n\r\n-\r\n\r\n\r\n32 148\r\n\r\n\r\n35 720\r\n\r\n\r\n\r\nЧубинське\r\n\r\n36953933\r\n\r\nЯблуневий-4 ОСББ\r\n\r\n67\r\n\r\n\r\n157 492\r\n\r\n\r\n237 727\r\n\r\n\r\n\r\nЩасливе\r\n\r\n34514979\r\n\r\nСітістейтсервіс ТОВ\r\n\r\n89\r\n\r\n\r\n49 340\r\n\r\n\r\n556 754\r\n\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n\r\n\r\nКропивницький\r\n\r\n33142568\r\n\r\nКіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ\r\n\r\n80\r\n\r\n\r\n95 336 108\r\n\r\n\r\n251 552 871\r\n\r\n\r\n\r\nСвітловодськ\r\n\r\n31678853\r\n\r\nСвітловодськпобут СП ТОВ\r\n\r\n85\r\n\r\n\r\n22 665 299\r\n\r\n\r\n90 828 148\r\n\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n\r\n\r\nПервомайськ\r\n\r\n32082152\r\n\r\nПервомайськтеплокомуненерго КП\r\n\r\n69\r\n\r\n\r\n18 117 732\r\n\r\n\r\n53 489 983\r\n\r\n\r\n\r\nСєверодонецьк\r\n\r\n00131050\r\n\r\nСЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ ДП\r\n\r\n80\r\n\r\n\r\n295 333 953\r\n\r\n\r\n696 385 100\r\n\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n\r\n\r\nЯворів\r\n\r\n35413749\r\n\r\nЕнергія-Тепловодосервіс ТОВ\r\n\r\n83\r\n\r\n\r\n2 593 471\r\n\r\n\r\n6 681 803\r\n\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n\r\n\r\nМиколаїв\r\n\r\n31707056\r\n\r\nТелец-ВАК ТОВ\r\n\r\n85\r\n\r\n\r\n230 300\r\n\r\n\r\n698 219\r\n\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n\r\n\r\nБіляївка\r\n\r\n26471487\r\n\r\nБіляївське ЖЕКП\r\n\r\n83\r\n\r\n\r\n443 106\r\n\r\n\r\n1 289 144\r\n\r\n\r\n\r\nІллічівськ\r\n\r\n33647853\r\n\r\nЕліткомсервіс Компанія ТОВ\r\n\r\n59\r\n\r\n\r\n1 135 133\r\n\r\n\r\n1 563 667\r\n\r\n\r\n\r\nІллічівськ\r\n\r\n32927758\r\n\r\nМоноліт-Сервіс ДП\r\n\r\n86\r\n\r\n\r\n561 275\r\n\r\n\r\n1 934 800\r\n\r\n\r\n\r\nОвідіопольський\r\n\r\n38696638\r\n\r\nКВАРТ-СЕРВІС ЖБК\r\n\r\n76\r\n\r\n\r\n481 017\r\n\r\n\r\n836 115\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n41804598\r\n\r\nАКАПУЛЬКО-2 ОСББ\r\n\r\n70\r\n\r\n\r\n265 036\r\n\r\n\r\n400 000\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n40961272\r\n\r\nВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n56 013\r\n\r\n\r\n155 000\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n38976140\r\n\r\nДОВЖЕНКА 2 ОСББ\r\n\r\n90\r\n\r\n\r\n3 202\r\n\r\n\r\n264 076\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n42067853\r\n\r\nКАЛОРЕ ТОВ\r\n\r\n57\r\n\r\n\r\n890 576\r\n\r\n\r\n1 161 561\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n40276718\r\n\r\nКЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ\r\n\r\n13\r\n\r\n\r\n305 069\r\n\r\n\r\n344 521\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n37947040\r\n\r\nМІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ\r\n\r\n87\r\n\r\n\r\n319 453\r\n\r\n\r\n1 389 227\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n39132885\r\n\r\nМІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1\r\n\r\n83\r\n\r\n\r\n639 651\r\n\r\n\r\n1 845 017\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n05471158\r\n\r\nОДЕСЬКА ТЕЦ АТ\r\n\r\n83\r\n\r\n\r\n155 950 539\r\n\r\n\r\n835 501 889\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n08680572\r\n\r\nПідприємство ДКВС України (№14) ДП\r\n\r\n82\r\n\r\n\r\n1 901 477\r\n\r\n\r\n4 174 381\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n33569304\r\n\r\nСВІТЛИЙ 11 ОСББ\r\n\r\n79\r\n\r\n\r\n147 932\r\n\r\n\r\n281 961\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n32894801\r\n\r\nСКАТ ТОВ\r\n\r\n76\r\n\r\n\r\n256 039\r\n\r\n\r\n445 020\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n36921147\r\n\r\nСКІСНА-78Б ОСББ\r\n\r\n80\r\n\r\n\r\n71 807\r\n\r\n\r\n142 160\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n39506386\r\n\r\nСуворовський ЖЕК ОК\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n419 371\r\n\r\n\r\n1 120 154\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n40695882\r\n\r\nТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ\r\n\r\n87\r\n\r\n\r\n144 758\r\n\r\n\r\n700 789\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n39322598\r\n\r\nТЕПЛОДІМ-3 ТОВ\r\n\r\n79\r\n\r\n\r\n1 215 062\r\n\r\n\r\n2 304 686\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n34674102\r\n\r\nТеплопостачання міста Одеси КП\r\n\r\n86\r\n\r\n\r\n196 257 232\r\n\r\n\r\n809 853 353\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n40531578\r\n\r\nУК БРИЗ ТОВ\r\n\r\n16\r\n\r\n\r\n669 339\r\n\r\n\r\n759 396\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n41464665\r\n\r\nУК ХАЗЯЇН ТОВ\r\n\r\n45\r\n\r\n\r\n283 149\r\n\r\n\r\n346 744\r\n\r\n\r\n\r\nОдеса\r\n\r\n32622948\r\n\r\nФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК\r\n\r\n85\r\n\r\n\r\n144 894\r\n\r\n\r\n448 570\r\n\r\n\r\n\r\nПодільск\r\n\r\n25977888\r\n\r\nПодільськтеплокомуненерго КВЕП\r\n\r\n88\r\n\r\n\r\n3 605 767\r\n\r\n\r\n22 252 465\r\n\r\n\r\n\r\nРоздільна\r\n\r\n37958340\r\n\r\nРОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП\r\n\r\n85\r\n\r\n\r\n103 975\r\n\r\n\r\n300 260\r\n\r\n\r\n\r\nТаїрове\r\n\r\n36955862\r\n\r\nУЮТ-43 ЖБК\r\n\r\n83\r\n\r\n\r\n96 560\r\n\r\n\r\n234 248\r\n\r\n\r\n\r\nУсатове\r\n\r\n30728159\r\n\r\nВУЖКГ\r\n\r\n86\r\n\r\n\r\n208 282\r\n\r\n\r\n792 125\r\n\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n\r\n\r\nПолтава\r\n\r\n00110792\r\n\r\nПолтавський турбомеханічний завод АТ\r\n\r\n86\r\n\r\n\r\n2 407 531\r\n\r\n\r\n8 466 447\r\n\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n\r\n\r\nОстрог\r\n\r\n32522899\r\n\r\nТеплоенергія Острозьке КП\r\n\r\n86\r\n\r\n\r\n404 064\r\n\r\n\r\n1 604 383\r\n\r\n\r\n\r\nРівне\r\n\r\n42584438\r\n\r\nЖитло-Рівне ОСББ\r\n\r\n89\r\n\r\n\r\n2 508\r\n\r\n\r\n25 157\r\n\r\n\r\n\r\nРівне\r\n\r\n36598008\r\n\r\nРівнетеплоенерго ТОВ\r\n\r\n89\r\n\r\n\r\n23 783 945\r\n\r\n\r\n266 302 938\r\n\r\n\r\n\r\nСумська\r\n\r\n\r\nСуми\r\n\r\n05747991\r\n\r\nСумське НВО ПАТ\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n63 713 599\r\n\r\n\r\n171 727 294\r\n\r\n\r\n\r\nОхтирка\r\n\r\n40050036\r\n\r\nБРОКЕНЕРГІЯ ТОВ\r\n\r\n88\r\n\r\n\r\n7 132 957\r\n\r\n\r\n42 829 631\r\n\r\n\r\n\r\nШостка\r\n\r\n34113412\r\n\r\nХарківенергоремонт ШП ТОВ\r\n\r\n88\r\n\r\n\r\n16 534 814\r\n\r\n\r\n123 529 704\r\n\r\n\r\n\r\nШостка\r\n\r\n32478934\r\n\r\nШостка-тепло ТОВ\r\n\r\n81\r\n\r\n\r\n3 897 871\r\n\r\n\r\n11 167 587\r\n\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n\r\n32335218\r\n\r\nОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП\r\n\r\n24\r\n\r\n\r\n94 456 484\r\n\r\n\r\n122 161 986\r\n\r\n\r\n\r\nЧугуїв\r\n\r\n34181461\r\n\r\nНАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ\r\n\r\n89\r\n\r\n\r\n310 606\r\n\r\n\r\n2 997 793\r\n\r\n\r\n\r\nХарків\r\n\r\n38879050\r\n\r\nАЗАЛІЯ 2013 ОСББ\r\n\r\n75\r\n\r\n\r\n52 868\r\n\r\n\r\n87 097\r\n\r\n\r\n\r\nХарків\r\n\r\n41216560\r\n\r\nКосарєва-19\r\n\r\n83\r\n\r\n\r\n3 660\r\n\r\n\r\n8 610\r\n\r\n\r\n\r\nХарків\r\n\r\n38160230\r\n\r\nНаш дім - 2012 ОСББ\r\n\r\n90\r\n\r\n\r\n1 617\r\n\r\n\r\n52 485\r\n\r\n\r\n\r\nХарків\r\n\r\n37874486\r\n\r\nНаш дім 20-А ОСББ\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n20 478\r\n\r\n\r\n60 764\r\n\r\n\r\n\r\nХарків\r\n\r\n36988222\r\n\r\nНаш дім-2010 ОСББ\r\n\r\n90\r\n\r\n\r\n1 411\r\n\r\n\r\n29 844\r\n\r\n\r\n\r\nХарків\r\n\r\n37766117\r\n\r\nНаш дім-41 ОСББ\r\n\r\n81\r\n\r\n\r\n27 223\r\n\r\n\r\n58 144\r\n\r\n\r\n\r\nХарків\r\n\r\n39268997\r\n\r\nСЕРПОВА 4-А ОСББ\r\n\r\n79\r\n\r\n\r\n246 742\r\n\r\n\r\n465 647\r\n\r\n\r\n\r\nХарків\r\n\r\n05518836\r\n\r\nХарківське УВП №1 УТОС\r\n\r\n72\r\n\r\n\r\n39 150\r\n\r\n\r\n61 051\r\n\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n\r\n\r\nОлешки\r\n\r\n34988325\r\n\r\nОлешки-сервіс КП ОМР\r\n\r\n80\r\n\r\n\r\n3 477 887\r\n\r\n\r\n7 102 988\r\n\r\n\r\n\r\nХерсон\r\n\r\n00131771\r\n\r\nХерсонська ТЕЦ АТ\r\n\r\n79\r\n\r\n\r\n198 684 997\r\n\r\n\r\n494 779 405\r\n\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n\r\n\r\nДунаївці\r\n\r\n14151748\r\n\r\nКПТМ Дунаєвецької міської ради\r\n\r\n81\r\n\r\n\r\n2 658 109\r\n\r\n\r\n5 763 147\r\n\r\n\r\n\r\nШепетівка\r\n\r\n37587657\r\n\r\nШепетівка Енергоінвест ТОВ\r\n\r\n67\r\n\r\n\r\n48 700 486\r\n\r\n\r\n78 661 041\r\n\r\n\r\n\r\nЧернівці\r\n\r\n\r\nЧернівці\r\n\r\n03972844\r\n\r\nЧернівецьке УВП УТОГ\r\n\r\n79\r\n\r\n\r\n47 098\r\n\r\n\r\n111 686\r\n\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n\r\n\r\nНіжин\r\n\r\n32750668\r\n\r\nНіжин Тепло Мережі ТОВ\r\n\r\n89\r\n\r\n\r\n5 950 277\r\n\r\n\r\n84 686 598\r\n\r\n\r\n\r\nЧернігів\r\n\r\n03357671\r\n\r\nОблтеплокомуненерго ПАТ\r\n\r\n86\r\n\r\n\r\n106 517 959\r\n\r\n\r\n395 907 731\r\n\r\n\r\n\r\nЧернігів\r\n\r\n35884309\r\n\r\nСпеціальна Енергетична Компанія ПП\r\n\r\n84\r\n\r\n\r\n1 785 950\r\n\r\n\r\n5 048 433\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПідприємства теплоенергетики, що мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Компанією на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії"\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\n\r\n\r\nНаселений пункт\r\n\r\n\r\nКод ЄДРПОУпідприємства\r\n\r\n\r\nНазва підприємства ТКЕ\r\n\r\n\r\nЗаборгованість за договорами про реструктуризацію, грн\r\n\r\n\r\n\r\nКиївська\r\nКагарлик\r\n\r\n20622074\r\n\r\nКагарликтепломережа КП КОР\r\n\r\n4 921\r\n\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\nСміла\r\n\r\n33648312\r\n\r\nСмілакомунтеплоенерго КП\r\n\r\n2 586 825\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Києві через кілька днів почнуть включати опалення.\r\nТим часом Кабмін ввів граничні тарифи на тепло і гарячу воду для Києва і міст облзначення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n