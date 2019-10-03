Опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву: список боржників

У той час, коли набрав в чинності новий порядок відключення будинків від централізованого опалення и гарячої води, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що 105 підприємств - боржників за розрахунками за газ ставлять під загрозу теплопостачання в регіонах.

Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням 105 із 1 316 тепловиробників не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на умовах спецзобов'язань (ПСО).

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що абсолютно неприпустимо", - сказано в ньому.

Зокрема в Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Львівській та Миколаївській є по 1 підприємству-боржнику; в Кіровоградській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Херсонській і Луганській - по 2; у Запорізькій, Вінницькій, Рівненській та Чернігівській - по 3; у Сумській - 4; у Донецькій - 5; у Дніпропетровській - 9; у Харківській - 10; у Київській -12; в Одеській - 27.

При цьому в Києві 11 підприємств-боржників, найбільшими з яких є ТОВ "Еско-експерт" і ТОВ "Енерго сервіс груп".

Населений пункт Код ЄДРПОУ підприємства Назва підприємства ТКЕ Заборгованість Загальна заборгованість (за всіма укладеними з Компанією договорами) , грн Рівень розрахунків (відповідно до вимог ПСО) , % Необхідна сума до 90%, грн

105 підприємств Вінницька Вінниця 34964131 Вінницький агрегатний завод ТОВ 82 79 761 183 670 Вінниця 23110524 Теплокомуненерго Маяк ДП ПрАТ Вінницький з-д МАЯК 88 8 987 862 50 713 162 Могилів-Подільський 31943433 Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП 86 3 876 228 13 628 512 Дніпропетровська Дніпро 41124098 РОБОЧА, 166Д ОСББ 55 253 638 325 394 Дніпро 20297290 ТЕРО ЛТД ТОВ 75 1 479 102 2 435 498 Жовті Води 23645975 Жовтоводськтепломережа КП 84 24 282 611 68 785 722 Кам'янське 03342573 Тепломережі КМР КП 85 41 549 274 120 703 062 Магдалинівка 32447471 Комунальник КП Магдалинівка 84 1 088 357 5 500 185 Новомосковськ 26371900 Новомосковський коледж ДДАУ 76 383 198 699 962 Павлоград 03342250 Павлоградтеплоенерго КП 82 63 875 831 163 095 303 Кривий Ріг 00130850 Криворізька теплоцентраль АТ 56 1 169 006 666 1 758 731 241 Кривий Ріг 05477592 Криворізьке УВП УТОС ПОГ 88 97 041 505 724 Донецька Артемівськ 34776960 Бахмут-Енергія ТОВ 84 37 212 391 94 941 935 Краматорськ 34657789 Краматорськтеплоенерго ТОВ 89 6 045 495 89 862 532 Новгородське 31459617 Новгородський комбінат КГ ТОВ 82 556 639 1 278 635 Яковлівка 34433559 Яковлівське КП 88 90 174 677 042 Донецька 03337119 Донецьктеплокомуненерго ОКП 82 243 594 098 1 072 814 553 Житомирська Новогуйвинське 30273396 Новогуйвинське ВЖРЕКП 87 1 090 940 5 141 924 Запорізька Бердянськ 02647763 Приазовкурорт ПрАТ 81 2 147 156 5 140 124 Біленьке 08680106 Підприємство ДКВС України (№99) ДП 76 439 095 755 074 Токмак 42980582 Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР - 19 451 372 24 721 169 Івано-Франківська Калуш 32364207 Водотеплосервіс КП 86 6 596 329 23 010 111 Тисмениця 37467733 Комунальник-Т КП 84 126 939 345 031 Київ Київ 32912668 Акважитлосервіс ТОВ 88 169 208 1 109 320 Київ 41119685 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 82 135 740 296 510 Київ 38923261 ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ 65 2 354 313 3 307 940 Київ 24521985 Групова котельня МВС України ДП 85 1 505 644 4 344 722 Київ 41561968 ЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ 29 360 667 420 074 Київ 41842036 Енерго Сервіс Груп ТОВ 39 4 946 275 5 919 246 Київ 41653395 ЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ 9 7 431 314 8 349 521 Київ 40896185 ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ 36 867 724 1 028 516 Київ 32853435 Житлокомфорт ТОВ 76 489 687 851 370 Київ 35265826 СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ 85 326 264 977 546 Київ 42404628 ЮРКІВСЬКА 28 ОСББ 35 121 564 143 536 Київська Бородянка 33710516 Бородянкатепловодопостачання КП КОР 73 5 373 205 8 650 016 Бурти 32921714 Теплоненерго ТОВ 41 594 735 716 310 Васильків 34627906 Рембудсервіс-2006 ПП 72 212 292 358 277 Вишгород 13713569 ВРКП "Вишгородтепломережа" 90 780 312 31 581 304 Ірпінь 32973584 Теплоенергопостач КПП ІМР 89 2 589 106 29 806 144 Коцюбинське 23579209 Біличі УЖКГ 16 7 074 976 8 759 199 Мала Вільшанка 41156004 Олімп-М.В. ОСББ 64 87 783 121 126 Переяслав-Хмельницький 20598264 Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР 73 21 379 657 34 082 799 Ржищів 41289356 Ржищівський будівельний технікум 87 88 194 406 575 Чубинське 39548363 Новосельцево ОСББ - 32 148 35 720 Чубинське 36953933 Яблуневий-4 ОСББ 67 157 492 237 727 Щасливе 34514979 Сітістейтсервіс ТОВ 89 49 340 556 754 Кіровоградська Кропивницький 33142568 Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ 80 95 336 108 251 552 871 Світловодськ 31678853 Світловодськпобут СП ТОВ 85 22 665 299 90 828 148 Луганська Первомайськ 32082152 Первомайськтеплокомуненерго КП 69 18 117 732 53 489 983 Сєверодонецьк 00131050 СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ ДП 80 295 333 953 696 385 100 Львівська Яворів 35413749 Енергія-Тепловодосервіс ТОВ 83 2 593 471 6 681 803 Миколаївська Миколаїв 31707056 Телец-ВАК ТОВ 85 230 300 698 219 Одеська Біляївка 26471487 Біляївське ЖЕКП 83 443 106 1 289 144 Іллічівськ 33647853 Еліткомсервіс Компанія ТОВ 59 1 135 133 1 563 667 Іллічівськ 32927758 Моноліт-Сервіс ДП 86 561 275 1 934 800 Овідіопольський 38696638 КВАРТ-СЕРВІС ЖБК 76 481 017 836 115 Одеса 41804598 АКАПУЛЬКО-2 ОСББ 70 265 036 400 000 Одеса 40961272 ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ 84 56 013 155 000 Одеса 38976140 ДОВЖЕНКА 2 ОСББ 90 3 202 264 076 Одеса 42067853 КАЛОРЕ ТОВ 57 890 576 1 161 561 Одеса 40276718 КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ 13 305 069 344 521 Одеса 37947040 МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ 87 319 453 1 389 227 Одеса 39132885 МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1 83 639 651 1 845 017 Одеса 05471158 ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ 83 155 950 539 835 501 889 Одеса 08680572 Підприємство ДКВС України (№14) ДП 82 1 901 477 4 174 381 Одеса 33569304 СВІТЛИЙ 11 ОСББ 79 147 932 281 961 Одеса 32894801 СКАТ ТОВ 76 256 039 445 020 Одеса 36921147 СКІСНА-78Б ОСББ 80 71 807 142 160 Одеса 39506386 Суворовський ЖЕК ОК 84 419 371 1 120 154 Одеса 40695882 ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ 87 144 758 700 789 Одеса 39322598 ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ 79 1 215 062 2 304 686 Одеса 34674102 Теплопостачання міста Одеси КП 86 196 257 232 809 853 353 Одеса 40531578 УК БРИЗ ТОВ 16 669 339 759 396 Одеса 41464665 УК ХАЗЯЇН ТОВ 45 283 149 346 744 Одеса 32622948 ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК 85 144 894 448 570 Подільск 25977888 Подільськтеплокомуненерго КВЕП 88 3 605 767 22 252 465 Роздільна 37958340 РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП 85 103 975 300 260 Таїрове 36955862 УЮТ-43 ЖБК 83 96 560 234 248 Усатове 30728159 ВУЖКГ 86 208 282 792 125 Полтавська Полтава 00110792 Полтавський турбомеханічний завод АТ 86 2 407 531 8 466 447 Рівненська Острог 32522899 Теплоенергія Острозьке КП 86 404 064 1 604 383 Рівне 42584438 Житло-Рівне ОСББ 89 2 508 25 157 Рівне 36598008 Рівнетеплоенерго ТОВ 89 23 783 945 266 302 938 Сумська Суми 05747991 Сумське НВО ПАТ 84 63 713 599 171 727 294 Охтирка 40050036 БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ 88 7 132 957 42 829 631 Шостка 34113412 Харківенергоремонт ШП ТОВ 88 16 534 814 123 529 704 Шостка 32478934 Шостка-тепло ТОВ 81 3 897 871 11 167 587 Харківська Харківська 32335218 ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП 24 94 456 484 122 161 986 Чугуїв 34181461 НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ 89 310 606 2 997 793 Харків 38879050 АЗАЛІЯ 2013 ОСББ 75 52 868 87 097 Харків 41216560 Косарєва-19 83 3 660 8 610 Харків 38160230 Наш дім - 2012 ОСББ 90 1 617 52 485 Харків 37874486 Наш дім 20-А ОСББ 84 20 478 60 764 Харків 36988222 Наш дім-2010 ОСББ 90 1 411 29 844 Харків 37766117 Наш дім-41 ОСББ 81 27 223 58 144 Харків 39268997 СЕРПОВА 4-А ОСББ 79 246 742 465 647 Харків 05518836 Харківське УВП №1 УТОС 72 39 150 61 051 Херсонська Олешки 34988325 Олешки-сервіс КП ОМР 80 3 477 887 7 102 988 Херсон 00131771 Херсонська ТЕЦ АТ 79 198 684 997 494 779 405 Хмельницька Дунаївці 14151748 КПТМ Дунаєвецької міської ради 81 2 658 109 5 763 147 Шепетівка 37587657 Шепетівка Енергоінвест ТОВ 67 48 700 486 78 661 041 Чернівці Чернівці 03972844 Чернівецьке УВП УТОГ 79 47 098 111 686 Чернігівська Ніжин 32750668 Ніжин Тепло Мережі ТОВ 89 5 950 277 84 686 598 Чернігів 03357671 Облтеплокомуненерго ПАТ 86 106 517 959 395 907 731 Чернігів 35884309 Спеціальна Енергетична Компанія ПП 84 1 785 950 5 048 433 Підприємства теплоенергетики, що мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Компанією на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" Область Населений пункт Код ЄДРПОУ

підприємства Назва підприємства ТКЕ Заборгованість за договорами про реструктуризацію, грн Київська Кагарлик 20622074 Кагарликтепломережа КП КОР 4 921 Черкаська Сміла 33648312 Смілакомунтеплоенерго КП 2 586 825

Як повідомляли Українські Новини, в Києві через кілька днів почнуть включати опалення.

Тим часом Кабмін ввів граничні тарифи на тепло і гарячу воду для Києва і міст облзначення.