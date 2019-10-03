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03 жовтня 2019, четвер, 15:27 6
Економіка 2019-10-03T15:42:15+03:00
Українські Новини
Опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву: список боржників

Опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву: список боржників

Опалення
Опалення

У той час, коли набрав в чинності новий порядок відключення будинків від централізованого опалення и гарячої води, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що 105 підприємств - боржників за розрахунками за газ ставлять під загрозу теплопостачання в регіонах.

Про це сказано в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням 105 із 1 316 тепловиробників не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу на умовах спецзобов'язань (ПСО).

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що абсолютно неприпустимо", - сказано в ньому.

Зокрема в Житомирській, Полтавській, Чернівецькій, Львівській та Миколаївській є по 1 підприємству-боржнику; в Кіровоградській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Херсонській і Луганській - по 2; у Запорізькій, Вінницькій, Рівненській та Чернігівській - по 3; у Сумській - 4; у Донецькій - 5; у Дніпропетровській - 9; у Харківській - 10; у Київській -12; в Одеській - 27.

При цьому в Києві 11 підприємств-боржників, найбільшими з яких є ТОВ "Еско-експерт" і ТОВ "Енерго сервіс груп".

Населений пункт
Код ЄДРПОУ

підприємства
Назва підприємства ТКЕ
Заборгованість
Загальна заборгованість (за всіма укладеними з Компанією договорами), грн
Рівень розрахунків (відповідно до вимог ПСО), %
Необхідна сума до 90%, грн

105 підприємств
 
Вінницька
Вінниця
34964131
 Вінницький агрегатний завод ТОВ
82
79 761
183 670
Вінниця
23110524
 Теплокомуненерго Маяк ДП ПрАТ Вінницький з-д МАЯК
88
8 987 862
50 713 162
Могилів-Подільський
31943433
 Теплоенергетик Могилів-Подільське міське КП
86
3 876 228
13 628 512
Дніпропетровська
Дніпро
41124098
 РОБОЧА, 166Д ОСББ
55
253 638
325 394
Дніпро
20297290
 ТЕРО ЛТД ТОВ
75
1 479 102
2 435 498
Жовті Води
23645975
 Жовтоводськтепломережа КП
84
24 282 611
68 785 722
Кам'янське
03342573
 Тепломережі КМР КП
85
41 549 274
120 703 062
Магдалинівка
32447471
 Комунальник КП Магдалинівка
84
1 088 357
5 500 185
Новомосковськ
26371900
 Новомосковський коледж ДДАУ
76
383 198
699 962
Павлоград
03342250
 Павлоградтеплоенерго КП
82
63 875 831
163 095 303
Кривий Ріг
00130850
 Криворізька теплоцентраль АТ
56
1 169 006 666
1 758 731 241
Кривий Ріг
05477592
 Криворізьке УВП УТОС ПОГ
88
97 041
505 724
Донецька
Артемівськ
34776960
 Бахмут-Енергія ТОВ
84
37 212 391
94 941 935
Краматорськ
34657789
 Краматорськтеплоенерго ТОВ
89
6 045 495
89 862 532
Новгородське
31459617
 Новгородський комбінат КГ ТОВ
82
556 639
1 278 635
Яковлівка
34433559
 Яковлівське КП
88
90 174
677 042
Донецька
03337119
 Донецьктеплокомуненерго ОКП
82
243 594 098
1 072 814 553
Житомирська
Новогуйвинське
30273396
 Новогуйвинське ВЖРЕКП
87
1 090 940
5 141 924
Запорізька
Бердянськ
02647763
 Приазовкурорт ПрАТ
81
2 147 156
5 140 124
Біленьке
08680106
 Підприємство ДКВС України (№99) ДП
76
439 095
755 074
Токмак
42980582
 Комунальне підприємство "Токмак біоенергія" ТМР
-
19 451 372
24 721 169
Івано-Франківська
Калуш
32364207
 Водотеплосервіс КП
86
6 596 329
23 010 111
Тисмениця
37467733
 Комунальник-Т КП
84
126 939
345 031
Київ
Київ
32912668
 Акважитлосервіс ТОВ
88
169 208
1 109 320
Київ
41119685
 БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
82
135 740
296 510
Київ
38923261
 ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ ТОВ
65
2 354 313
3 307 940
Київ
24521985
 Групова котельня МВС України ДП
85
1 505 644
4 344 722
Київ
41561968
 ЕЛІЗІУМ ЖЕО ТОВ
29
360 667
420 074
Київ
41842036
 Енерго Сервіс Груп ТОВ
39
4 946 275
5 919 246
Київ
41653395
 ЕСКО-ЕКСПЕРТ ТОВ
9
7 431 314
8 349 521
Київ
40896185
 ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТОВ
36
867 724
1 028 516
Київ
32853435
 Житлокомфорт ТОВ
76
489 687
851 370
Київ
35265826
 СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ТОВ
85
326 264
977 546
Київ
42404628
 ЮРКІВСЬКА 28 ОСББ
35
121 564
143 536
Київська
Бородянка
33710516
 Бородянкатепловодопостачання КП КОР
73
5 373 205
8 650 016
Бурти
32921714
 Теплоненерго ТОВ
41
594 735
716 310
Васильків
34627906
 Рембудсервіс-2006 ПП
72
212 292
358 277
Вишгород
13713569
 ВРКП "Вишгородтепломережа"
90
780 312
31 581 304
Ірпінь
32973584
 Теплоенергопостач КПП ІМР
89
2 589 106
29 806 144
Коцюбинське
23579209
 Біличі УЖКГ
16
7 074 976
8 759 199
Мала Вільшанка
41156004
 Олімп-М.В. ОСББ
64
87 783
121 126
Переяслав-Хмельницький
20598264
 Переяслав-Хмельницьктепломережа КП КОР
73
21 379 657
34 082 799
Ржищів
41289356
 Ржищівський будівельний технікум
87
88 194
406 575
Чубинське
39548363
 Новосельцево ОСББ
-
32 148
35 720
Чубинське
36953933
 Яблуневий-4 ОСББ
67
157 492
237 727
Щасливе
34514979
 Сітістейтсервіс ТОВ
89
49 340
556 754
Кіровоградська
Кропивницький
33142568
 Кіровоградтепло ДП ЦНТУН ТОВ
80
95 336 108
251 552 871
Світловодськ
31678853
 Світловодськпобут СП ТОВ
85
22 665 299
90 828 148
Луганська
Первомайськ
32082152
 Первомайськтеплокомуненерго КП
69
18 117 732
53 489 983
Сєверодонецьк
00131050
 СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ ДП
80
295 333 953
696 385 100
Львівська
Яворів
35413749
 Енергія-Тепловодосервіс ТОВ
83
2 593 471
6 681 803
Миколаївська
Миколаїв
31707056
 Телец-ВАК ТОВ
85
230 300
698 219
Одеська
Біляївка
26471487
 Біляївське ЖЕКП
83
443 106
1 289 144
Іллічівськ
33647853
 Еліткомсервіс Компанія ТОВ
59
1 135 133
1 563 667
Іллічівськ
32927758
 Моноліт-Сервіс ДП
86
561 275
1 934 800
Овідіопольський
38696638
 КВАРТ-СЕРВІС ЖБК
76
481 017
836 115
Одеса
41804598
 АКАПУЛЬКО-2 ОСББ
70
265 036
400 000
Одеса
40961272
 ВЕЛИКИЙ ФОНТАН ОСББ
84
56 013
155 000
Одеса
38976140
 ДОВЖЕНКА 2 ОСББ
90
3 202
264 076
Одеса
42067853
 КАЛОРЕ ТОВ
57
890 576
1 161 561
Одеса
40276718
 КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ КОІН ТОВ
13
305 069
344 521
Одеса
37947040
 МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА ТОВ
87
319 453
1 389 227
Одеса
39132885
 МІКРОМЕГАС ДОМСЕРВІС-1
83
639 651
1 845 017
Одеса
05471158
 ОДЕСЬКА ТЕЦ АТ
83
155 950 539
835 501 889
Одеса
08680572
 Підприємство ДКВС України (№14) ДП
82
1 901 477
4 174 381
Одеса
33569304
 СВІТЛИЙ 11 ОСББ
79
147 932
281 961
Одеса
32894801
 СКАТ ТОВ
76
256 039
445 020
Одеса
36921147
 СКІСНА-78Б ОСББ
80
71 807
142 160
Одеса
39506386
 Суворовський ЖЕК ОК
84
419 371
1 120 154
Одеса
40695882
 ТЕПЛО ТА СЕРВІС ТОВ
87
144 758
700 789
Одеса
39322598
 ТЕПЛОДІМ-3 ТОВ
79
1 215 062
2 304 686
Одеса
34674102
 Теплопостачання міста Одеси КП
86
196 257 232
809 853 353
Одеса
40531578
 УК БРИЗ ТОВ
16
669 339
759 396
Одеса
41464665
 УК ХАЗЯЇН ТОВ
45
283 149
346 744
Одеса
32622948
 ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ ЖБК
85
144 894
448 570
Подільск
25977888
 Подільськтеплокомуненерго КВЕП
88
3 605 767
22 252 465
Роздільна
37958340
 РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ КП
85
103 975
300 260
Таїрове
36955862
 УЮТ-43 ЖБК
83
96 560
234 248
Усатове
30728159
 ВУЖКГ
86
208 282
792 125
Полтавська
Полтава
00110792
 Полтавський турбомеханічний завод АТ
86
2 407 531
8 466 447
Рівненська
Острог
32522899
 Теплоенергія Острозьке КП
86
404 064
1 604 383
Рівне
42584438
 Житло-Рівне ОСББ
89
2 508
25 157
Рівне
36598008
 Рівнетеплоенерго ТОВ
89
23 783 945
266 302 938
Сумська
Суми
05747991
 Сумське НВО ПАТ
84
63 713 599
171 727 294
Охтирка
40050036
 БРОКЕНЕРГІЯ ТОВ
88
7 132 957
42 829 631
Шостка
34113412
 Харківенергоремонт ШП ТОВ
88
16 534 814
123 529 704
Шостка
32478934
 Шостка-тепло ТОВ
81
3 897 871
11 167 587
Харківська
Харківська
32335218
 ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР КП
24
94 456 484
122 161 986
Чугуїв
34181461
 НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ДВ ТОВ
89
310 606
2 997 793
Харків
38879050
 АЗАЛІЯ 2013 ОСББ
75
52 868
87 097
Харків
41216560
 Косарєва-19
83
3 660
8 610
Харків
38160230
 Наш дім - 2012 ОСББ
90
1 617
52 485
Харків
37874486
 Наш дім 20-А ОСББ
84
20 478
60 764
Харків
36988222
 Наш дім-2010 ОСББ
90
1 411
29 844
Харків
37766117
 Наш дім-41 ОСББ
81
27 223
58 144
Харків
39268997
 СЕРПОВА 4-А ОСББ
79
246 742
465 647
Харків
05518836
 Харківське УВП №1 УТОС
72
39 150
61 051
Херсонська
Олешки
34988325
 Олешки-сервіс КП ОМР
80
3 477 887
7 102 988
Херсон
00131771
 Херсонська ТЕЦ АТ
79
198 684 997
494 779 405
Хмельницька
Дунаївці
14151748
 КПТМ Дунаєвецької міської ради
81
2 658 109
5 763 147
Шепетівка
37587657
 Шепетівка Енергоінвест ТОВ
67
48 700 486
78 661 041
Чернівці
Чернівці
03972844
 Чернівецьке УВП УТОГ
79
47 098
111 686
Чернігівська
Ніжин
32750668
 Ніжин Тепло Мережі ТОВ
89
5 950 277
84 686 598
Чернігів
03357671
 Облтеплокомуненерго ПАТ
86
106 517 959
395 907 731
Чернігів
35884309
 Спеціальна Енергетична Компанія ПП
84
1 785 950
5 048 433
Підприємства теплоенергетики, що мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості, укладеними з Компанією на виконання Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії"
Область
Населений пункт
Код ЄДРПОУ
підприємства
Назва підприємства ТКЕ
Заборгованість за договорами про реструктуризацію, грн
Київська Кагарлик
20622074
 Кагарликтепломережа КП КОР
4 921
Черкаська Сміла
33648312
 Смілакомунтеплоенерго КП
2 586 825

Як повідомляли Українські Новини, в Києві через кілька днів почнуть включати опалення.

Тим часом Кабмін ввів граничні тарифи на тепло і гарячу воду для Києва і міст облзначення.

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