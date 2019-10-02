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02 жовтня 2019, середа, 23:14 7
Судова влада 2019-10-02T23:33:05+03:00
Українські Новини
НАБУ підозрює екс-депутата Дубневича у заволодінні 20 млн гривень підприємства "Укрзалізниці"

НАБУ підозрює екс-депутата Дубневича у заволодінні 20 млн гривень підприємства "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому депутату Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Богдану Дубневичу про підозру в заволодінні 20 мільйонами гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією "Укрзалізниці".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Згідно з ним, НАБУ повідомило про підозру Дубневичу, його фінансовому раднику і колишньому позаштатному раднику голови Адміністрації Президента (2015-2016 роки).

НАБУ також повідомляє, що місцеперебування двох останніх осіб не встановлено.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

За версією слідства, у 2015 році приватний підприємець звернувся до Дубневича з проханням сприяти в організації схеми поставок метизної продукції на "Укрзалізницю" за вдвічі завищеними цінами.

В цей же час його помічник виконував доручення депутата і консультував інших учасників схеми.

Депутат також звернувся до колишнього позаштатного радника голови Адміністрації, щоб він вплинув на посадових осіб "Укрзалізничпостач".

Працівники підприємства мали забезпечити перемогу на торгах та укладання договору поставки метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною.

В результаті злочинці завдали "Укрзалізниці" майнову шкоду в розмірі понад 20 мільйонів гривень.

Розслідування поданих фактів НАБУ і САП почали в січні 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенку.

Також НАБУ закрив справи про незаконне збагачення Дубневича і Белоцерківця.

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