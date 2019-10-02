НАБУ підозрює екс-депутата Дубневича у заволодінні 20 млн гривень підприємства "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому депутату Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Богдану Дубневичу про підозру в заволодінні 20 мільйонами гривень і замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією "Укрзалізниці".\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, НАБУ повідомило про підозру Дубневичу, його фінансовому раднику і колишньому позаштатному раднику голови Адміністрації Президента (2015-2016 роки).\r\nНАБУ також повідомляє, що місцеперебування двох останніх осіб не встановлено.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\nЗа версією слідства, у 2015 році приватний підприємець звернувся до Дубневича з проханням сприяти в організації схеми поставок метизної продукції на "Укрзалізницю" за вдвічі завищеними цінами.\r\nВ цей же час його помічник виконував доручення депутата і консультував інших учасників схеми.\r\nДепутат також звернувся до колишнього позаштатного радника голови Адміністрації, щоб він вплинув на посадових осіб "Укрзалізничпостач".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрацівники підприємства мали забезпечити перемогу на торгах та укладання договору поставки метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною.\r\nВ результаті злочинці завдали "Укрзалізниці" майнову шкоду в розмірі понад 20 мільйонів гривень.\r\nРозслідування поданих фактів НАБУ і САП почали в січні 2016 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож НАБУ закрив справи про незаконне збагачення Дубневича і Белоцерківця.