Стрибав з мосту в Москві і бігав по дахах авто в Києві: відомий блогер засуджений українським судом

Шевченківський районний суд Києва засудив до 1 року в'язниці умовно пранкера і видеоблогера Віктора Подкуйко (псевдонім "Barovito"), що пробугся по даху поліцейської машини в Києві.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Уродженець Алчевська Луганської області 23-річний Подкуйко на своєму Youtube-каналі раніше сам оприлюднив відеоролики пробіжок по поліцейських автомобілів, зокрема, у Києві та Парижі.

Крім того, в листопаді 2018 року пранкер-екстремал підпалив себе і зістрибнув з моста в річку в Москві.

Також Подкуйко лягав на рейки в Київському метро під прибуваючий поїзд і бігав в нижній білизні по центру Москви.

Згідно з матеріалами суду, 29 червня ввечері обвинувачений пробігся по даху поліцейського автомобіля Тоуotа Ргіиѕ на Хрещатику в Києві.

Через ці дії на автомобілі утворились ушкодження у вигляді вм'ятин на кузові і тріснутого скла.

Дані дії хулігана завдали шкоди Нацполіції на 38 892 гривні.

Правоохоронці затримали блогера і повідомили йому про підозру по ч. 1 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю) Кримінального кодексу.

Суд врахував розкаяння Подкуйко і обіцянку більше не вчиняти подібних правопорушень і засудив його до умовного терміну.

Блогер у кінці вересня був засуджений до 1 року обмеження волі, але звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Також суд стягнув з нього матеріальну шкоду на користь поліції в розмірі 46 671 гривню.

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